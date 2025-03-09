CANAL RCN
Internacional

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.

Desde la clandestinidad, la líder de la oposición venezolana se refirió a la escalada de Estados Unidos contra el narcotráfico en las costas de Venezuela.

VIDEO | “Falta poco Venezuela”, aseguró María Corina Machado ante el despliegue naval de EE. UU.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
04:53 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, la líder opositora María Corina Machado aseguró que "falta poco" para la caída del gobierno de Nicolás Maduro, que actualmente atraviesa días de creciente tensión con Estados Unidos por el despliegue de navíos de guerra en el Caribe.

Machado, quien se encuentra desde hace meses en la clandestinidad en Venezuela, habló durante un acto de la oposición venezolana en un teatro de Ciudad de Panamá.

Falta poco para que Venezuela sea libre, la preparación de ese momento no se para ni un segundo y nada puede detener a un pueblo que ya decidió ser libre (y) vivir en democracia.

“Los días están contados”: María Corina Machado

En medio de su intervención, explicó que “cada día que pasa se cierra y cierra el cerco que los demócratas de Occidente le han impuesto al cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”.

Por más que intenten amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados.

Aunque Machado no menciona directamente a Estados Unidos, el video de su pronunciamiento se conoció tras varios días de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, que rompieron relaciones en 2019.

¿Cómo va la operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro?

El presidente estadounidense, Donald Trump, desplegó buques de guerra en el sur del Caribe en lo que calificó como una operación antidrogas.

Este martes anunció la muerte de 11 "narcotraficantes" en un ataque en el Caribe contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.

Trump no ha amenazado con invadir el país sudamericano, pero la movilización de los navíos coincide con la acusación reiterada en contra de Maduro de encabezar un cartel de drogas, por la que Estados Unidos aumentó a 50 millones la recompensa por información que conduzca su captura.

En el mismo acto en Panamá, el opositor Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo en las elecciones de su país de 2024, llamó a los venezolanos a prepararse "para un tiempo de transición".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

México

Marco Rubio se reunió con la presidenta de México: ¿De qué trató la reunión?

Portugal

Funicular en Lisboa se descarriló: son al menos 15 las personas muertas en el terrible accidente

Estados Unidos

Destructor lanzamisiles de la Marina de EE.UU. fue visto en Panamá: ¿Por qué está allí?

Otras Noticias

Copa BetPlay

Sorpresa en la Copa BetPlay: Millonarios cayó ante Envigado y deberá remontar en El Campín

Millonarios perdió 1-0 ante Envigado en la ida de octavos de la Copa BetPlay. La serie se definirá el 16 de septiembre en El Campín.

Viral

Cazzu rompe el silencio y revela que Christian Nodal no ha permitido que su hija viaje con ella

La cantante argentina sorprendió al hacer fuertes declaraciones sobre la decisión de su expareja sobre su hija.

Cali

Joven patinadora fue asesinada en Cali por robarle su motocicleta

Secretaria de Movilidad

Importantes vías en Bogotá tendrán nuevas cámaras de fotomultas: sancionarán SOAT, tecnomecánica y más infracciones

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia