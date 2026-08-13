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¿El clima cambia antes de un temblor? El SGC aclara el mito sobre los sismos

Esto respondió la entidad ante las constantes dudas tras el terremoto.

Noticias RCN

agosto 13 de 2026
01:08 p. m.
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Ante las crecientes especulaciones en redes sociales tras la reciente actividad sísmica en Colombia, el Servicio Geológico Colombiano desmintió que el bochorno, las altas temperaturas o los cambios repentinos en las nubes tengan relación directa con la ocurrencia de terremotos.

A raíz de los recientes movimientos telúricos que han puesto en alerta a varias regiones del país, en plataformas digitales como X y TikTok ha vuelto a viralizarse un popular mito popular: la supuesta idea de que el clima avisa cuándo va a temblar. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró de forma contundente que no existe evidencia científica que respalde esta creencia.

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A través de sus canales oficiales, la entidad técnica explicó que las condiciones meteorológicas que percibimos en la superficie (como una ola de calor, humedad, lluvias o la apariencia del cielo) pertenecen a la atmósfera, mientras que la dinámica sísmica ocurre a kilómetros de profundidad en el subsuelo, donde los procesos son completamente independientes.

¿Cambia el clima antes de un terremoto?

El SGC precisó que el origen de esta creencia suele deberse a un fenómeno conocido como sesgo de confirmación y a la coincidencia de eventos en el tiempo. Cuando ocurre un temblor en un día caluroso o nublado, las personas tienden a asociar ambos eventos de forma errónea.

Creencia: "Hace mucho bochorno porque va a temblar" - FALSO. Lo verdadero: La temperatura de la tierra o del aire no afecta las placas tectónicas profundas.

Creencia: "Las nubes o el viento anuncian sismos". FALSO. Lo verdadero: Las nubes son fenómenos atmosféricos; la energía sísmica se libera en la corteza terrestre.

Creencia: "Los temblores pequeños evitan uno grande" - FALSO. Lo verdadero: Liberan poca energía y no previenen la ocurrencia de un sismo de alta magnitud.

¿Es posible predecir un terremoto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano reiteró que, hasta la fecha, ningún organismo internacional ni tecnología en el mundo es capaz de predecir con exactitud la fecha, hora, lugar o magnitud de un terremoto.

Los sismos responden a la liberación súbita de energía acumulada por el roce y deformación de las placas tectónicas y los sistemas de fallas geológicas que atraviesan el territorio nacional. Debido a la ubicación de Colombia en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el país es una zona de alta actividad sísmica donde se registran miles de micro sismos al año.

Por último, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a la calma, instando a evitar la difusión de cadenas de pánico o rumores no verificados y a consultar únicamente las fuentes oficiales de información técnica.

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