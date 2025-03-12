Migrante fue atropellado al intentar huir de una redada en los Estados Unidos

Un nuevo incidente se registró en medio de una redada que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron a las afueras de una tienda de la cadena ‘The Home Depot’, en el estado de California.

Con silbatos, los primeros en ver las patrullas del ICE alertaron a sus compañeros, en busca de trabajo en el sector de la construcción, y emprendieron la huida para evitar ser arrestados y conducidos a uno de los centros de detención para migrantes.

Sin embargo, un joven trabajador que estaría de manera irregular en el país fue atropellado por un vehículo particular, cuando intentaba cruzar la calle para escapar de los agentes de inmigración.

RELACIONADO La Casa Blanca no descarta que redadas o capturas de migrantes se realicen durante el Mundial de la Fifa 2026

Incluso sangrando y tendido en la calle trataron de esposarlo:

Jenny Ángeles, testigo de lo ocurrido, dijo a Telemundo que lograron atraparlo “cuando cruzó la calle y lo golpeó un carro. Le rompieron la cara, estaba sangrando”. La ciudadana de origen latino recordó que los agentes “llegaron por distintos lados. Eran ocho o diez agentes y tenían el rostro tapado”.

El alcalde de Huntington Park, donde se registró el accidente, también lamentó lo ocurrido: “En este caso querían mover al joven, colocarle esposas, cuando, segundos antes, había sido atropellado por un coche”.

Sin embargo, autoridades locales habrían evitado que el joven fuera trasladado a un centro para migrantes o quedara bajo custodia del ICE: “Agentes federales están tratando de llevarse al señor, pero la Policía de nuestra ciudad les dijo que lo dejaran en paz porque necesitaba de atención médica”.

Migrantes organizaron una protesta contra ‘The Home Depot’

El alcalde, Arturo Flores, dijo al medio citado que Huntington Park tiene recursos destinados para ayudar a las familias de migrantes afectados por las redadas del ICE.

En este caso, el joven que fue atropellado requirió de asistencia médica, pero, por suerte, las heridas en rostro y cuerpo no comprometen su vida.

Sin embargo, migrantes guiados por el grupo CodePink organizaron esta misma semana una serie de protestas a las afueras de la cadena, a la que acusan de ser cómplice del ICE.