La Casa Blanca no descarta que redadas o capturas de migrantes se realicen durante el Mundial de la Fifa 2026

La misma semana en la que la Fifa realizará el sorteo de los grupos para la Copa del Mundo 2026, el máximo representante de la administración Trump para temas relacionados con el torneo, Andrew Giuliani, dijo a la prensa que no descartan redadas o la captura de migrantes durante el evento deportivo del año próximo.

"Debo insistir en que el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país", comentó Giuliani en rueda de prensa, sobre la fiesta del fútbol, que se realizará en los Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio del 2026.

¿Qué pasará con los que intentan conseguir la visa para apoyar asistir al Mundial?

Al preguntarle sobre el trámite de la visa y qué tan seguro es que la obtengan quienes compren una entrada para asistir a alguno de los partidos, Giuliani explicó que "cada decisión sobre un visado es una decisión sobre seguridad nacional".

Desde la embajada de los Estados Unidos en Bogotá dicen estar trabajando en agilizar el trámite e, incluso, desde el 1 de diciembre, los nacionales pueden solicitar sus citas para obtener las visas del tipo B1/B2 (turismo o negocios) en la embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá.

"Lo que no toleraremos serán alborotadores que amenacen la seguridad", sostuvo el jefe de grupo de la Casa Blanca para el Mundial 2026, destacando que "seguridad y hospitalidad pueden ir de la mano".

Administración Trump ha endurecido su discurso antinmigrante los últimos días:

Desde el atentado en Washington contra oficiales de la Guardia Nacional, en el que murió una soldado y otro resultó herido, la administración Trump ha endurecido su discurso antinmigrante.

Las solicitudes de asilo se encuentran congeladas, desde entonces, el Gobierno amenazó con someter a revisión los permisos de permanencia de algunos migrantes y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, solicitó que la lista de países con restricciones de viaje a los Estados Unidos se amplíe, de 19 a 30.