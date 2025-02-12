Lista de países con restricciones de viaje a los EE. UU. podría ampliarse: de 19 pasaría a 30

Con las solicitudes de asilo congeladas tras el ataque registrado contra efectivos de la Guardia Nacional en Washington D. C., el pasado miércoles 26 de noviembre, en el que una joven de 24 años perdió la vida y otro de 20 resultó gravemente herido, la amenaza de Trump, de suspender la migración desde países del tercer mundo de manera permanente empieza a tomar forma.

A través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, indicó que, tras una reunión con el republicano, recomendó “la prohibición total de viajes a todos los países que han estado inundando nuestra nación de asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios sociales”.

Sus declaraciones se conocen en un momento en el que cobran fuerza los rumores de que la lista de países con restricciones de viaje a los Estados Unidos podría aumentar de 19 a 30, en los próximos días.

¿Qué países se enfrentan a restricciones de viaje y desde cuándo?

En junio, la administración Trump aprobó la prohibición de viaje a ciudadanos de doce países: Afganistán, República del Congo, Chad, Birmania, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Yemen, Haití, Irán, Libia, Somalia y Sudán.

Pero no es todo. En la misma orden ejecutiva se aprobó una suspensión parcial de viaje para ciudadanos de otros siete países: Venezuela, Cuba, Laos, Burundi, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.

Además, el presidente Trump amenazó con aplicar técnicas de migración a la inversa con todo aquel que "no sea compatible con la civilización occidental" y revisar los permisos de permanencia y “green cards” de ciudadanos de estos 19 países.

¿Qué otros detalles se conocen sobre la “ampliación” de la medida?

De momento se desconoce el tipo de restricción que sería impuesta a nuevos países y por qué serán incluidos, pero la secretaria de Seguridad Nacional insiste en que:

"Nuestros antepasados construyeron esta nación con sangre, sudor y el amor inquebrantable por la libertad, no para que invasores extranjeros masacren a nuestros héroes, absorban nuestros dólares ganados con esfuerzo o se apropien de los beneficios que pertenecen a los ESTADOUNIDENSES".