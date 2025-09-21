Luto en Disney: murió emblemática figura tras casi 30 años dando alegría

La triste noticia la dio Disney’s Animals, Science and Environment por medio de sus redes sociales. La emblemática figura que falleció fue Gino, un gorila que durante casi tres décadas estuvo en Animal Kingdom.

El primate tenía 44 años y desde hace casi 30 años estuvo en el parque. “Tenemos el corazón roto por compartir el fallecimiento de Gino, nuestro querido gorila de las tierras bajas occidentales (…) Gino tocó innumerables vidas en el Reino Animal de Disney con su espíritu juguetón, humor suave y presencia constante como padre devoto y líder de tropa”.

Murió Gino, el gorila más viejo

Gino dejó 14 hijos, así como contribuciones mundiales en la protección de los gorilas. “Los recuerdos duraderos de cada miembro del elenco e invitado que inspiró”, indicó Disney.

El gorila estaba a pocos meses de cumplir 45 años, concretamente en diciembre (siendo el más viejo). La compañía informó que él seguirá viviendo en el futuro de la especie y en los corazones de quienes lo cuidaron y/o amaron.

Gracias, Gino. Siempre serás parte de nuestra familia.

Oferta de Disney para 2026: atención fanáticos

La compañía le dio una gran noticia a sus fanáticos con el lanzamiento del Ticket Mágico. Esta oferta ofrece la entrada a cada uno de los cuatro parques por 499 dólares (más impuestos). Es decir, están incluidos Magic Kingdom, Animal Kingdom, EPCOT y Hollywood.

Además, las entradas son para cuatro días. De igual forma, no se requiere hacer una reservación. La oferta estará disponible el otro año, desde el 4 de enero hasta el 22 de mayo y los tickets deben usarse dentro de los siete días de la fecha seleccionada.

Un dato importante es que el ticket no se puede utilizar para el mismo parque más de una vez. Además, no son transferibles ni reembolsables. La entrada está sujeta a cierres por capacidad u otras restricciones.