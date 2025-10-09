Reconocida actriz de Disney sorprendió al confirmar su embarazo con famoso cantante

Las redes sociales han viralizado el más reciente anuncio de una de las actrices más recordadas de Disney por su embarazo. La noticia fue confirmada en redes por lo que millones de usuarios manifestaron su sorpresa ya que la mujer protagonizó una gran cantidad de películas, series y demás programas del reconocido canal.

Actriz de Disney confirma su embarazo

Se trata de la actriz y cantante Debby Ryan, recordada por su participación en algunas series como ‘Jessie’, ‘Zack y Cody: gemelos en acción’ y películas como ‘16 deseos’ y ‘Radio rebelde’.

El anuncio se hizo oficial por medio de la cuenta oficial de Instagram de la mujer al compartir un sentido carrusel de fotografías en donde se le observa posar con su vientre, notablemente grande, en compañía del cantante y músico Josh Dun, quien es el padre y actual pareja de la mujer.

En las imágenes se observa al integrante de la banda Twenty One Pilots junto a la actriz mientras se abrazan y sostienen unas pequeñas zapatillas Vans. Dicho accesorio ha abierto grandes especulaciones sobre el posible género del bebé ya que se presume que podría tratarse de un varón.

Así mismo, la pareja adjuntó las fotografías de una ecografía en la que se alcanza a divisar la forma del pequeño bebé y la aparente frecuencia cardíaca que se logró registrar por medio del mismo examen.

Reacciones por el embarazo de Debby Ryan

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que millones de internautas manifestaron su gran emoción al ver la publicación, pues Ryan ya contaría con un avanzado estado de gestación que no había sido anunciado meses atrás.

Así mismo, los usuarios expresaron su gran emoción ya que recordaron con nostalgia el paso de la mujer por algunas de las producciones más famosas que marcó la infancia de generaciones enteras.

Dentro de las reacciones más destacadas se encuentra la de la actriz Lily Collins, entre otras figuras públicas que exaltaron su emoción y ofrecieron algunas opciones de nombres para la criatura.