CANAL RCN
Internacional

El rock mundial está de luto: confirman la muerte de Rick Davies, fundador de Supertramp

Rick Davies, fundador de Supertramp y leyenda del rock, murió a los 81 años tras una larga enfermedad. Su música marcó generaciones y dejó un legado inmortal en la historia del rock mundial.

Rick Davies, fundador de Supertramp y leyenda del rock, murió a los 81 años tras una larga enfermedad.
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 08 de 2025
02:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mundo de la música despide a una de sus figuras más emblemáticas. Rick Davies, cofundador, vocalista y tecladista de la mítica banda británica Supertramp, falleció a los 81 años en su casa de Long Island el pasado viernes 5 de septiembre.

Luto: murió reconocida exreina de belleza en un trágico accidente de tránsito
RELACIONADO

Luto: murió reconocida exreina de belleza en un trágico accidente de tránsito

La noticia fue confirmada mediante un comunicado oficial de The Supertramp Partnership y difundida a través de las redes sociales de la agrupación.

Un legado que marcó generaciones

En el comunicado, la banda expresó con profunda tristeza: “The Supertramp Partnership está muy triste de anunciar la muerte del fundador de Supertramp, Rick Davies, tras una larga enfermedad. Tuvimos el privilegio de conocerlo y tocar con él durante más de 50 años. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a Sue Davies”.

Supertramp-Rick-Davids

Davies luchaba desde hace más de una década contra un mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que afecta a las células plasmáticas.

Pese a las dificultades, su nombre quedó grabado en la historia de la música gracias a composiciones como Goodbye Stranger, Cannonball y Rudy, piezas que se convirtieron en himnos de toda una generación.

Supertramp y el éxito mundial
Fundó Supertramp en Londres en 1970 junto a Roger Hodgson, y más tarde se unieron Dougie Thomson, Bob Siebenberg y John Helliwell. Con el álbum Crime of the Century (1974), la banda alcanzó la fama internacional. Su tercer disco vendió millones de copias y marcó el inicio de una carrera que acumuló más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Clásicos como Breakfast in America y Even in the Quietest Moments consolidaron a Supertramp como uno de los grupos más influyentes de los años 70 y 80. Entre sus canciones más queridas se encuentran From Now On, Just Another Nervous Wreck, Ain’t Nobody But Me y la inolvidable Give a Little Bit.

La partida de Rick Davies deja un vacío irreparable en la música, pero también un legado inmortal que seguirá inspirando a generaciones de melómanos en todo el mundo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto: murió reconocida exreina de belleza en un trágico accidente de tránsito

Italia

¿Cómo se conserva el cuerpo de Carlo Acutis, el primer santo millennial?

Jerusalén

Ataque armado en Jerusalén: dos sujetos abrieron fuego contra una parada de autobús

Otras Noticias

Accidente de tránsito

"Se voló": Faustino Asprilla estalló tras impactante accidente de camión con sus caballos

El exjugador vallecaucano se mostró muy enojado luego de un grave accidente de tránsito que involucró a sus caballos que iban rumbo a una exhibición.

Viral

Exreina de belleza se pronunció sobre el video íntimo entre Isabella Ladera y Beéle

La teoría de la exreina Valeria Giraldo Toro sobre el video de Isabella Ladera y Beéle. ¿Filtración o estrategia?

Ministerio del Trabajo

Trabajadores dependientes podrán cotizar salud y seguridad social con pagos más flexibles: de esto se trata

Atlético Nacional

Edwin Cardona es cuestionado en Nacional por celebración en el clásico paisa: ¿gesto grosero?

Organización Mundial de la Salud

Halitosis: causas, consecuencias y cómo eliminar el mal aliento definitivamente