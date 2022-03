Analista internacional sobre Rusia y Ucrania: “Debe haber un cese de fuego para negociar"

Luego de los recientes atentados provocados por Rusia en Kiev y Járkov, ciudades de Ucrania, en entrevista con Noticias RCN, Ildiko Szegedy, analista en temas internacionales y docente de la Universidad Javeriana, habló sobre las posibilidades que tiene Rusia de usar armas nucleares.

“Yo creería que no, pero hay algo muy curioso en el discurso del presidente Biden y es que no habló sobre armas nucleares y ese es uno de los temas que más preocupa a las generaciones estadounidenses. Yo creo que con este tema y dejando muy claro que las tropas de Estados Unidos no entrarán a Ucrania, lo que se quiere es evitar esta situación”, señaló Szegedy.

La docente también agregó que para que las negociaciones entre Ucrania y Rusia se den, lo primordial es que haya un cese de fuego.

“Lo más importante sería un cese de fuego, lo que pasa es que en este momento tenemos el ataque ruso mucho más fuerte luego de la primera ronda de negociaciones. Esto significa que los rusos buscan tener una posición mucho más fuerte para entrar a negociar”, agregó.

Además, aclaró que las negociaciones entre ambos países estarían complicadas debido a que el presidente Vladimir Putin ha manifestado en varias ocasiones tener “dos absolutos no. Uno de ellos es que Ucrania no sea miembro de la OTAN y el otro es que tampoco sea miembro de la Unión Europea”.

Discurso de Biden

Ildiko resaltó que el presidente Joe Biden en su discurso de La Unión, habló sobre el apoyo que Estados Unidos y el occidente le brindarán a Ucrania.

“Es muy positivo. Creo que es muy importante porque ese espacio es para hablar sobre los asuntos nacionales. De todos modos hay un tema preocupante y es que eso va a tener unos costos muy económicos muy grandes”.

