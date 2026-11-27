En la primera visita de un director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a Venezuela, Tedros Adhanom Ghebreyesus, actualmente en el cargo, se reunió con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en medio de una profunda crisis hospitalaria, marcada por el deterioro de la infraestructura y la escasez de suministros médicos.

Su acercamiento contrasta con el prolongado distanciamiento que mantuvo durante años el depuesto líder del régimen, Nicolás Maduro, de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por disputas sobre las carencias del sector y la manera en la que solía llevarse el registro de información sanitaria.

OMS destacó la estructura de atención primeria en el país, pese a los problemas que enfrentan los pacientes:

Desde la sede del Ejecutivo, el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, destacó: "Es la primera vez que un director general de la Organización Mundial de la Salud visita Venezuela y estamos muy contentos con su presencia".

El jefe del organismo sanitario internacional respondió, valorando la estructura de atención primaria en Venezuela, por su política de gratuidad e integración.

Vacunas serán reintroducidas al Programa Ampliado de Inmunizaciones:

De la visita surgieron acuerdos que contemplan el apoyo de la OMS a la fabricación nacional de medicamentos y vacunas, al igual que en materia de investigación científica y el fortalecimiento de la red sanitaria pública, aunque la declaración conjunta omitió precisar si el acompañamiento incluirá aportes financieros directos.

A este compromiso se suma el de incorporar y reintroducir vacunas, en coordinación con la OPS, al Programa Ampliado de Inmunizaciones, desde la próxima semana.

La visita de la OMS a Venezuela inició el jueves con la llegada de delegados, que recorrieron junto a funcionarios locales una planta productora de vacunas en Caracas e instalaciones hospitalarias para realizar un diagnóstico de la situación.