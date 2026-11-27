El viernes, 27 de noviembre, en España se realizaron los eventos de cierre de campaña de los candidatos que buscan alcanzar la victoria, en las elecciones anticipadas del domingo 29.

38 millones de ciudadanos están convocados a las urnas para elegir a los futuros miembros del Congreso de Diputados, que, en una votación de investidura, elegirán al presidente del Gobierno español, como explicó en diálogo con Noticias RCN el analista internacional Carlos Lacaci:

“A finales de diciembre, principios de enero de 2027, se darían las rondas de consulta al rey de España, Felipe VI, con los representantes políticos y la propuesta del candidato. Y en enero de 2027, si hay acuerdo parlamentario, se daría el propio debate de investidura, con el nombramiento del presidente y la toma de posesión y formación del nuevo gobierno español”.

¿Qué dicen las encuestas?

Según Lacaci, “llegamos a la recta final y vemos, de acuerdo con la media en las encuestas, una posible mayoría absoluta del bloque de derecha (…) que el bloque de izquierda no alcanzaría, aunque es verdad que el Partido Socialista (de Pedro Sánchez) parece haber ido remontando la caída abrupta que tuvo hace algunas semanas”.

De momento, todo parece indicar, según las encuestas, “que el bloque conservador o bloque de derechas obtendría la mayoría absoluta”, pero la incertidumbre sobre el futuro de la política española se mantendrá hasta el día de los comicios.

La oposición culpa al Gobierno de Pedro Sánchez de no atender los cuatro temas que parecen marcar la intención de voto de los españoles: los casos de corrupción en el que se vieron involucradas personas de su entorno; la falta de inversión, que habría provocado los accidentes de trenes que dejan 115 víctimas fatales; la crisis migratoria, en el enclave de Ceuta y la isla El Hierro de las Canarias, y la crisis de la vivienda.

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La actitud de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales:

Días antes, Lacaci recordó que en debate “nos encontramos al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un tono mucho más moderado, sereno, quizás, incluso, asumiendo cierta responsabilidad por los hechos de corrupción y acontecimientos del último año, como los accidentes ferroviarios”.

Sin embargo, hubo un cambio de postura y, al cierre de la campaña, adoptó “un tono mucho menos moderado y entró en ataque directo (…) dirigiéndose (a la oposición) casi con insultos o faltas de respeto y el resto de los candidatos también entraron a un debate más bronco, directo y de reproches entre bloques”.