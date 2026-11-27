La NBA anunció la creación de un fondo de al menos 10.000 millones de euros (unos 11.000 millones de dólares) destinado a financiar la construcción y remodelación de pabellones para los equipos que podrían integrar su futura competición en Europa.

La iniciativa busca facilitar el desarrollo de infraestructura deportiva y avanzar en el proyecto de expansión de la liga norteamericana.

¿Cómo sería la NBA Europa?

Los recursos permitirían a los potenciales clubes y grupos propietarios acceder a capital de largo plazo y a asesoría especializada para levantar recintos modernos, así como desarrollar, cuando sea pertinente, zonas comerciales y urbanas alrededor de ellos.

El fondo contará con la participación de entidades financieras y de inversión, entre ellas Ares Management, Apollo Sports Capital y J.P. Morgan. Los equipos que eventualmente hagan parte de la nueva competición podrían acudir a esta financiación para construir sus estadios o renovar instalaciones existentes.

La disputa con la Euroliga por el baloncesto europeo

La NBA trabaja junto con la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) en el lanzamiento de una competición europea que tendría 16 equipos. De acuerdo con el proyecto anunciado, 12 de ellos serían franquicias permanentes ubicadas en grandes ciudades del continente.

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Entre las metrópolis contempladas se encuentran Londres, Manchester, París, Lyon, Barcelona, Madrid, Múnich, Berlín, Estambul, Milán, Roma y Atenas. La propuesta busca establecer una presencia estable de la liga en mercados considerados estratégicos para el baloncesto europeo.

La iniciativa también se desarrolla en medio de las diferencias con la Euroliga, torneo que desde el año 2000 se ha consolidado como una de las principales competiciones de clubes del baloncesto europeo.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.