Una operación militar en una de las zonas más remotas del sureste de Perú terminó con un accidente aéreo que cobró la vida de ocho integrantes de las Fuerzas Armadas. Un helicóptero de la Fuerza Aérea de ese país se precipitó cuando participaba en una misión de rescate en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido como VRAEM.

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El Ministerio de Defensa confirmó este viernes el balance de víctimas: ocho militares fallecieron y uno resultó gravemente herido. El único sobreviviente fue el piloto de la aeronave, un helicóptero MI-17 de fabricación rusa, identificado con la matrícula 636.

¿Qué ocurrió con el helicóptero que se cayó en Perú?

De acuerdo con la información entregada por las autoridades peruanas, la aeronave participaba en una misión para evacuar a integrantes de una patrulla del Ejército que se encontraban en una zona apartada de la región de Ayacucho.

El helicóptero había sido reportado como desaparecido durante la noche del jueves, después de cumplir una operación de rescate de tres militares en Sanabamba. Sin embargo, durante el desarrollo de la misión se produjo el accidente que terminó con la vida de los nueve ocupantes, a excepción del piloto.

El Ministerio de Defensa explicó que las labores de búsqueda permitieron ubicar tanto la aeronave como a los efectivos que viajaban en ella.

Las operaciones de búsqueda y rescate permitieron localizar la aeronave y a los 09 efectivos militares que se encontraban a bordo.

¿Quiénes fueron las víctimas?

El balance oficial señala que ocho militares murieron en el accidente: cinco pertenecían a la Fuerza Aérea de Perú y tres al Ejército.

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El único sobreviviente fue el comandante Enzo Espinoza Roque, quien se desempeñaba como piloto del MI-17. Tras ser localizado, fue evacuado a Lima para recibir tratamiento médico especializado debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre las víctimas también se encontraban los tres integrantes del Ejército que habían sido rescatados previamente en Sanabamba y que viajaban en el helicóptero cuando ocurrió el siniestro.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente?

Por ahora, las autoridades peruanas no han establecido qué provocó la caída de la aeronave. Las circunstancias del siniestro permanecen bajo investigación y no se ha confirmado si estuvo relacionado con una falla técnica, las condiciones de vuelo o algún otro factor.