Pese a la amnistía que el Gobierno interino de Delcy Rodríguez otorgó a cerca de 1.000 presos políticos en 2026, la ONG Foro Penal advierte que al menos 300 siguen estando tras las rejas, como el grupo de militares acusados de rebelión y traición a la patria que se encuentra en huelga de hambre desde el pasado 9 de noviembre.

Al igual que sus familias, exigen ser cobijados por la amnistía y denuncian irregularidades en sus procesos, desde la mayor prisión militar de Venezuela: la cárcel de Ramo Verde, ubicada a las afueras de Caracas.

El temor de que la huelga termine en tragedia llevó a sus allegados a advertir al Ministerio Público que la vida de los uniformados corre un inmenso peligro. Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, cuestionó la falta de una respuesta oficial y el hermetismo sobre la situación médica de los internos:

"Estamos aquí para consignar una denuncia por la inoperancia de este gobierno, por la opacidad a la que ha sido sometida la huelga de hambre. Estamos profundamente preocupados por la salud de todos ellos", manifestó.

Siete uniformados tuvieron que dejar la huelga por problemas graves de salud:

Sus familias recuerdan con temor el caso del productor agrícola Franklin Brito, fallecido en 2010 tras una extensa huelga de hambre en rechazo a la decisión del Gobierno chavista de expropiar su hacienda.

Hernández insistió en que ignorar una huelga de hambre es una forma de anunciar la muerte. De hecho, el deterioro físico obligó a a algunos de los manifestantes a detenerse.

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En algún punto, llegaron a sumarse 37 uniformados; sin embargo, siete de ellos suspendieron el 17 de noviembre y recibieron atención médica debido al agravamiento de su estado de salud.

La huelga fue iniciada por una veintena de uniformados que se encuentran vinculados al famoso caso Cotiza, en el que son juzgados por extraer armamento de un puesto militar y atrincherarse en un cuartel de la capital venezolana tras la crisis desatada por la supuesta victoria de Maduro en las elecciones de 2018.