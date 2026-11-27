Unos días antes de que se lleven a cabo las elecciones en España, Mhoni Vidente leyó sus cartas y reveló un nuevo análisis.

En esta jornada electoral, que será el 29 de noviembre de 2026, será elegido el Congreso de los Diputados y el Senado.

De acuerdo con la famosa astróloga, el presidente Pedro Sánchez sigue buscando las alternativas suficientes para perder poder, pero no contaría con un respaldo multitudinario.

¿Cuáles serían las razones? Descubra aquí en Noticias RCN las afirmaciones exactas de Mhoni Vidente.

Pedro Sánchez, el presidente de España, estaría 'acorralado': esto dijo Mhoni Vidente

En su lectura de cartas, Mhoni Vidente aseguró que Pedro Sánchez quiere seguir siendo el mandatario de España, pero le jugarían en contra los accidentes de tren, la inseguridad y la debilitación económica que ha enfrentado el país.

"Hay mucha controversia, el presidente Pedro Sánchez no se rinde y está tratando de convencer completamente a las personas a las que les dio asilo y nacionalidad. Sin embargo, en su mandato se presentaron dos de los choques más catastróficos que ha vivido España, con más de 200 personas fallecidas", dijo Mhoni Vidente.

"Además, han llegado inmigrantes indocumentados de Marruecos, África y Asia, y se han desatado situaciones de robo e inseguridad en Barcelona, Madrid, Valencia y Málaga, después de que España fue uno de los países más potentes. Entonces van a llevar elecciones en la era de Sagitario, que fueron adelantadas porque se vio acorralado. Ahí los que saquen más escaños en cuestiones de la Cámara son los que van a tomar decisiones", añadió.

¿Qué más dijo Mhoni Vidente acerca de España?

En medio de la situación política que se está presentando en España, Mhoni Vidente visualizó cambios inminentes y más protestas sociales.

"Vienen cambios totales y seguirán las manifestaciones. Además, hay gente infiltrada que estaría tratando de sabotear las elecciones", expresó la astróloga.

"Sin embargo, no lo van a poder lograr porque España tiene uno de los mecanismos más avanzados en cuestiones de votación", concluyó.