El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió dos alertas sanitarias el 26 de noviembre de 2026 por la comercialización de tres productos fraudulentos promocionados para tratar molestias y afecciones relacionadas con las articulaciones. Se trata de ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL, ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS, cuya autenticidad y condiciones de fabricación no ofrecen garantías sanitarias.

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Las advertencias corresponden a las alertas 412-2026 y 413-2026, expedidas por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos. Según la entidad, los productos no cuentan con registros sanitarios que respalden su comercialización en Colombia y presentan irregularidades relacionadas con el uso de registros, nombres de fabricantes e información de sus etiquetas.

En el caso de ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL, identificado con el lote 400320, el Invima encontró que se utilizaba indebidamente el nombre del Laboratorio Homeopático Alemán S.A.S. y se hacía referencia al registro sanitario MH2017-0002581. Sin embargo, el laboratorio manifestó que no fabricó ese lote y que no existen registros de producción, controles de calidad ni antecedentes de distribución asociados.

La segunda alerta incluye ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS en presentación de cápsulas. Ambos productos exhiben en sus etiquetas el registro sanitario SD2013-0002916 y señalan como fabricante a Laboratorio Natura-Amazona. No obstante, el Invima comprobó que ese registro está vencido y fue expedido originalmente para el producto WEI-MIEL, cuyo titular era Laboratorios Weider S.A. Además, el establecimiento Natura-Amazonas no aparece asociado como fabricante de suplementos dietarios con registros expedidos por la entidad.

¿Por qué el Invima advierte sobre ARTRIVID LHA, ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS?

De acuerdo con el organismo sanitario, los tres productos se consideran fraudulentos porque no están amparados por registros sanitarios válidos que autoricen su comercialización. En el caso de ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS, también se identificó información engañosa en sus etiquetas, pues se les atribuyen indicaciones farmacológicas para tratar afecciones como artritis, tendinitis, ciática, sinovitis y dismenorrea.

El Invima recordó que los suplementos dietarios no tienen indicaciones farmacológicas para curar, tratar o prevenir enfermedades. Por esta razón, atribuirles propiedades terapéuticas puede generar falsas expectativas entre los consumidores y confundirlos sobre la verdadera naturaleza y finalidad de estos productos.

La entidad advirtió que, al desconocerse el origen de las materias primas, la composición real, las condiciones de fabricación y los controles de calidad, no existen garantías sobre la seguridad, estabilidad y eficacia de estos productos. Incluso, podrían contener sustancias no declaradas, contaminantes o concentraciones diferentes a las informadas en sus etiquetas, con posibles efectos adversos para la salud.

¿Qué deben hacer las personas que compraron o consumieron estos productos?

El Invima recomendó abstenerse de comprar ARTI FORTE ARTRIVID LHA ORIGINAL, lote 400320, ARTRI+PLUS y ARTROSIN PLUS. Quienes estén consumiendo alguno de ellos deben suspender inmediatamente su uso y comunicar a las autoridades sanitarias los lugares o medios por los que fueron adquiridos.

Si una persona presentó alguna reacción adversa después de consumir estos productos, puede reportarla a través del sistema de notificación de eventos adversos Vigiflow o mediante el correo electrónico invimafv@invima.gov.co.

Asimismo, el organismo recomendó verificar siempre la autenticidad de los medicamentos y suplementos dietarios antes de utilizarlos. Esta consulta puede realizarse en la plataforma oficial de registros sanitarios del Invima, donde es posible buscar por nombre del producto, número de registro o principio activo.

Las alertas también incluyen instrucciones para establecimientos comerciales, instituciones prestadoras de servicios de salud y entidades territoriales. El Invima solicitó abstenerse de distribuir o comercializar los productos señalados, adelantar actividades de inspección y vigilancia y reportar cualquier hallazgo relacionado con su circulación en establecimientos físicos o canales digitales.