Como parte del Plan Parcial de Renovación Urbana Voto Nacional–La Estanzuela, “que busca transformar un territorio históricamente marcado por la exclusión y el estigma en un ecosistema de creación, memoria y desarrollo”, el alcalde Carlos Fernando Galán presentó el viernes, 27 de noviembre, el Bronx Distrito Creativo, en el corazón de Bogotá.

Finalizadas las obras de la primera etapa del proyecto de renovación urbana en el que estuvieron trabajando la Fundación Gilberto Álzate Avendaño (FUGA) y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), el mandatario destacó:

“Por mucho tiempo el Bronx fue testigo de los peores crímenes, de hurtos, de miedo, inseguridad, violencia y venta de drogas. Hace 10 años Bogotá tomó la decisión de recuperarlo y gracias al trabajo de tres administraciones se está transformando en el epicentro de la cultura y la creatividad”.

Durante el proyecto de renovación urbana se realizaron numerosos hallazgos arqueológicos. ¿Qué se encontró?

En palabras del gerente general de RenoBo, no solo es el primer distrito creativo inducido de Bogotá, también es “la obra de recuperación patrimonial más importante que se ha hecho en Colombia en los últimos años”.

En concreto, se trabajó en nuevos espacios públicos y la recuperación de tres edificios patrimoniales: 1. La antigua Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, en la que fueron restauradas 62.500 piezas que conforman bellos mosaicos; 2. La Milla, que es la primera calle pública techada del país, y 3. La Flauta, que cuenta con amplios espacios verdes y será utilizada como laboratorio de creación.

El punto en el que se desarrollaron las obras de la fase 1, también, fue epicentro de un proyecto de arqueología urbana que se extendió durante 32 meses y permitió el hallazgo de “110.924 objetos que documentan la ocupación del territorio desde las épocas prehispánica y colonial”, como “vestigios de infraestructura hídrica colonial, botijas peruleras, documentos manuscritos y cerámica prehispánica carbonizada”.