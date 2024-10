Emitirán orden de aprehensión contra Evo Morales por caso abuso sexual a menor

En horas de la tarde del 10 de octubre, la Fiscalía de Bolivia confirmó que será emitida una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales por negarse a comparecer ante los estrados del ente acusador para declarar sobre la investigación que pesa en su contra por presunto abuso sexual a una menor.

La fiscal a cargo del caso señaló que la no comparecencia de Evo Morales a la citación que fue debidamente notificada y en la que se esperaron 30 horas, se procederá a la emisión de una orden de aprehensión:

Lo que corresponde es sacar el mandamiento de aprehensión porque ellos han sido notificados debidamente.

Fiscalía ordenará aprehensión contra Evo Morales

Esta es la segunda diligencia de declaratoria a la que el expresidente boliviano se niega a asistir por el caso de presunto abuso sexual que pesa en su contra. Frente a la negativa de Morales ante la Fiscalía, la delegada del caso confirmó el proceder judicial.

"Lamentablemente se les ha esperado un tiempo prudente de 30 horas, no se han apersonado, entonces nosotros ya hemos procedido a realizar el acta de incomparecencia, sin vulnerar ningún derecho", dijo.

Explicó que "no se ha justificado la no comparecencia; solo dos memoriales sin la notificación de vida", por lo que continuarán de acuerdo con lo establecido en la ley que indica que se solicitará la aprehención del señalado.

El mandamiento de aprehensión que se va a emanar es para que ellos puedan apersonarse a dar su declaración informativa.

RELACIONADO Evo Morales enfrenta nueva denuncia por presuntas relaciones con menores

¿Evo Morales a punto de ir a la cárcel por abuso sexual?

El expresidente de Bolivia se rehusó a comparecer este jueves 10 de pctubre ante la fiscal que lo investiga por el presunto abuso de una menor durante su mandato.

Morales se negó por segunda vez consecutiva a rendir testimonio dentro del proceso por "estupro, trata y tráfico de personas".

Su abogado Nelson Cox, había anunciado que el exmandatario no asistiría:

"No se va a presentar entre tanto no se regularice el proceso", el abogado argumenta que la decisión de no comparecer es porque la justicia ya investigó y archivó la misma denuncia en 2020.

El escándalo que podría poner tras las rejas a Evo Morales se remonta a 2015, cuando, según la denuncia que indaga el ministerio público, Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.