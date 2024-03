Papa Francisco reveló si está considerando renunciar a su cargo

El Papa Francisco descartó la posibilidad de renunciar a su cargo, calificando tal hipótesis como remota y condicionada únicamente a un impedimento físico grave. Así lo dejó saber en su autobiografía “Vida. Mi historia a través de la Historia”, que será publicada las próximas semanas de marzo y que ha adelantado el diario italiano Corriere della Sera. En el libro, el sumo pontífice abordó diversos aspectos de su vida, desde su infancia hasta la actualidad, así como momentos históricos significativos.

Según sus declaraciones, el Papa Francisco reconoce la existencia de intrigas y maniobras políticas en el Vaticano, pero enfatiza la necesidad de abandonar tales prácticas cortesanas. Asimismo, señaló que su renuncia solo ocurriría en caso de una grave incapacidad física, recordando que al inicio de su pontificado ya dejó constancia de su renuncia en la Secretaría de Estado.

“Creo que el ministerio petrino es ad vitam y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave, y en ese caso ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado. Si esto sucediera, no me llamaría Papa emérito, sino simplemente Obispo emérito de Roma, y me trasladaría a Santa María la Mayor para volver a ser confesor (…) pero esta es una hipótesis lejana, porque realmente no tengo motivos tan serios para pensar en una renuncia. Alguien, a lo largo de los años, tal vez ha esperado que tarde o temprano, quizá después de una hospitalización, hiciera un anuncio de este tipo, pero no existe tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud”, compartió el diario El Tiempo.

Los secretos del Papa Francisco

En el escrito, el Papa Francisco también abordó las críticas que ha recibido, especialmente de aquellas que cuestionan su liderazgo y reformas en la Iglesia. Respecto a ello, mencionó el deseo de cambiar actitudes arraigadas, aunque reconoció la resistencia de ciertos sectores a dichos cambios.

Por otro lado, también rememoró aspectos de su vida familiar, su pasión por el fútbol y su compromiso social, incluyendo su participación en la ayuda a jóvenes en riesgo durante el golpe militar en Argentina. Además, hizo referencia a temas controvertidos como el aborto, los vientres de alquiler y la inclusión de homosexuales en la Iglesia. Mencionó detalles de su relación con su predecesor, Benedicto XVI, así como su papel en la liberación de dos jesuitas secuestrados durante el régimen militar argentino.

Finalmente, Francisco denunció el genocidio perpetrado durante ese período y reveló haber sido objeto de acusaciones como consecuencia de su oposición a tales atrocidades.

