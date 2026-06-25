Papa León XIV envía 100.000 euros para ayuda humanitaria en Venezuela

León XIV respondió con una donación de 100.000 euros para ayuda humanitaria a la tragedia que generó el doblete sísmico del miércoles 24 de junio, en Venezuela.

El obispo de Roma sostuvo una conversación con el nuncio en el país, monseñor Alberto Ortega Martín, y el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo. Ambos compartieron con el papa sus preocupaciones ante la emergencia provocada por dos sismos, de 7,2 y 7,5 grados.

El dinero fue enviado a través de la Limosnería Apostólica, y con él “se mantendrá una atención constante sobre las necesidades del pueblo venezolano, que, en los próximos días, siguiendo las indicaciones de la Iglesia local, se intentarán satisfacer”, informó Vatican News.

La cifra de personas muertas y heridas aumentó durante el jueves:

De acuerdo con el último reporte del ministro de Salud venezolano, Carlos Alvarado, la cifra de muertos llegó el jueves a 235 personas y otras 4.300 se encuentran heridas.

Además, plataformas ciudadanas informaron que las familias venezolanas han perdido contacto con al menos 39.000 personas tras el siniestro registrado a las 6:04 p.m., hora local.

En palabras de monseñor Raúl Biord Castillo, “gracias a Dios era un día festivo. Si hubiera sido un día laborable, con colegios, oficinas y tiendas abiertas, el número de víctimas habría sido mucho mayor”.

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La iglesia ayuda desde distintos frentes:

A la donación realizada por el papa se suman acciones de creyentes e integrantes de la iglesia católica en los lugares afectados, como La Guaira y Caracas.

Según Marco Mencaglia, director de proyectos de Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN) Internacional, se está “haciendo lo que siempre hemos hecho en momentos de crisis: abrir nuestras puertas, acompañar a quienes lo han perdido todo y llevar esperanza allí donde se ha extendido el miedo”.

De hecho, monseñor Raúl Biord Castillo informó que “Muchas parroquias han acogido a personas para que pudieran pasar la noche en sus instalaciones. Ya hemos puesto en marcha una red de solidaridad a través de las Cáritas parroquiales”, aunque muchas otras sufrieron daños considerables durante los sismos.