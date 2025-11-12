CANAL RCN
Internacional

VIDEO I Paracaidista sufre accidente al quedar atrapado en el ala de una avioneta

Las aterradoras imágenes dejan ver el instante en el que un hombre queda atrapado con las cuerdas del paracaídas.

Foto: Captura pantalla IG @abc7la
Foto: Captura pantalla IG @abc7la

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
05:09 p. m.
Un aterrador acontecimiento se ha tomado las redes sociales, en las horas más recientes, al quedar capturado en video el instante en el que un paracaidista sufre un accidente al abrir su paracaídas, al parecer, antes de tiempo por lo que queda atrapado en un ala de la avioneta en la que se encontraba volando.

Las imágenes, que ya poseen miles de visualizaciones, han generado un amplio debate sobre dicha práctica que, de no contar con un profesional, puede causar graves lesiones o incluso la muerte de quienes se arriesgan a volar.

Paracaidista queda atrapado en avión

El video, presuntamente captado en Queensland, Australia, deja ver el instante en el que varios hombres se disponen a saltar de una aeronave a una altura aproximada de 15 mil pies para abrir sus respectivos paracaídas. Sin embargo, el paracaídas de reserva de uno de los sujetos se enganchó con el ala al provocar su apertura accidental.

Esto generó que el fuerte viento lo arrastrara hacia atrás al quedar atrapado en el estabilizador izquierdo por medio de las cuerdas. Al quedar debajo del avión, el hombre, en una maniobra veloz, utilizó un aparente cuchillo de gancho para cortar las líneas de su paracaídas.

Después de varios intentos, el sujeto logra desprenderse del avión por lo que durante su caída libre logró activar su paracaídas principal para finalmente aterrizar sano y salvo en su lugar de destino. Todo esto se llevó a cabo, mientras distintos hombres observaban lo que estaba ocurriendo desde el interior de la avioneta.

Imágenes del suceso

El aterrador momento quedó registrado desde la cámara de la avioneta en donde se logra observar el instante en el que la manija del paracaídas se engancha, mientras provoca la apertura. Así mismo, la cámara que llevaba el sujeto capta, en primera persona, los instantes de terror al intentar cortar las once líneas del artefacto que no lo dejaban liberarse de la aeronave.

Pese a los esfuerzos del piloto por continuar el vuelo, se ve como el sujeto se lanza, abre su paracaídas principal y maniobra por los cielos para poder caer lo antes posibles, pues para dicha práctica existe un margen de caída establecido que de excederse puede poner en riesgo la vida de los deportistas.

Aunque no se conoce con exactitud la fecha de lo ocurrido, cientos de internautas han manifestado su temor, pues recalcaron que de no contar con los conocimientos necesarios el sujeto habría podido perder la vida.

