CANAL RCN
Colombia Video

ARC Simón Bolívar inicia travesía hacia Chile tras cruzar el Canal de Panamá

El buque avanzó finalmente hacia el Pacífico, dejando atrás las compuertas y abriéndose camino hacia nuevas aguas.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El buque científico ARC Simón Bolívar comenzó un nuevo reto de navegación: 14 días de tránsito sobre el Océano Pacífico con rumbo a Valparaíso, Chile, el primer puerto de una extensa travesía que marcará un hito en su misión hacia la Antártida.

"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá
RELACIONADO

"Hacia el corazón de la Tierra": el buque ARC Simón Bolívar se alista para su paso por el Canal de Panamá

La embarcación zarpó desde Cartagena y, tras superar el Canal de Panamá, ahora avanza en aguas abiertas con la tierra más cercana en Punta Coralito, Panamá.

El mar, catalogado como tipo dos, ha mostrado un movimiento constante pero tranquilo, lo que permite a la tripulación continuar con sus labores de investigación y navegación.

"Hacia el corazón de la Tierra": así fue la preparación para su expedición a la Antártida
RELACIONADO

"Hacia el corazón de la Tierra": así fue la preparación para su expedición a la Antártida

El paso por el Canal de Panamá: una maniobra majestuosa

El ARC Simón Bolívar cruzó por quinta vez el Canal de Panamá, considerado el paso marítimo comercial más importante del mundo.

La maniobra, que duró más de ocho horas, incluyó el tránsito por las esclusas de Gatún, Pedro Miguel y Miraflores, además del lago Gatún y el corte Culebra, la parte más angosta del canal. Cada compuerta fue superada con precisión, bajo la guía del piloto práctico y la concentración permanente de la tripulación.

“Hacia el corazón de la Tierra”: así zarpó el ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida
RELACIONADO

“Hacia el corazón de la Tierra”: así zarpó el ARC Simón Bolívar rumbo a la Antártida

La experiencia fue descrita como majestuosa y emotiva por quienes estuvieron a bordo, destacando la magnitud de la obra de ingeniería y la complejidad de la navegación en medio del tráfico marítimo. El buque avanzó finalmente hacia el Pacífico, dejando atrás las compuertas y abriéndose camino hacia nuevas aguas.

Rumbo al continente blanco

Tras completar las primeras 500 millas —equivalentes a unos 1.000 kilómetros— desde su salida de Cartagena, el ARC Simón Bolívar continúa su tránsito por el Pacífico. La tripulación reconoce que la distancia de tierra aumenta la nostalgia por las familias, pero también la emoción de cumplir con la misión científica que los llevará al continente blanco.

En los próximos días, el buque recibirá un helicóptero que apoyará sobrevuelos e investigaciones en la Antártida. Con buen viento y buen amar, la travesía se proyecta como una experiencia única que combina ciencia, navegación y memoria para quienes forman parte de esta expedición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Extradición

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

Medellín

Autoridades locales compartieron un volante con los 20 más buscados por desórdenes en universidades públicas de Antioquia

Ministerio de Defensa

Mindefensa se pronunció sobre posibles casos de falsos positivos: esto dijo

Otras Noticias

EPS

Niño de cuatro años con cáncer craneofacial espera tratamiento oncológico por falta de convenio de su EPS

La familia denuncia que ASMET Salud, entidad intervenida, no cuenta con convenios para continuar con la atención especializada tras la cirugía de urgencia que se le realizó al menor.

Finanzas personales

¿Su arriendo es de $1.500.000? Este sería el aumento para 2026, según el IPC

¿Cuánto subirá el arriendo de $1.500.000 en 2026, según el IPC? Tome nota y prográmese para lo que será el próximo año.

Estados Unidos

“Colombia es más que Petro”: alcaldes y gobernadores llegan a Washington en medio de tensiones

Premier League

Daniel Muñoz fue sometido a cirugía tras molestias en la rodilla: esto tardará su recuperación

Artistas

Lokillo aseguró que ha recibido amenazas tras polémica en evento de freestyle