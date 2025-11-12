“Colombia es más que Petro”: alcaldes y gobernadores llegan a Washington en medio de tensiones

A Washington D.C. llegaron varios mandatarios locales —entre ellos el alcalde de Manizales, el gobernador de Antioquia, la gobernadora del Valle, el alcalde de Bogotá y el director de Asocapitales— tras una invitación de la Cámara de Comercio y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La misión busca atraer inversión y afianzar la cooperación comercial con el país norteamericano.

Desde Manizales, los objetivos fueron claros. “Aquí lo que vamos a tener son reuniones directas (…) Vengan, traigan inversión, que estamos listos para recibirla”, afirmó el alcalde durante su llegada.

El gobernador de Antioquia reforzó la intención de aumentar la colaboración económica: “Todo lo que podría potenciar una relación de comercio (…) en todo el país”, señaló, destacando el interés regional por nuevas oportunidades de desarrollo.

Mandatarios responden a tensiones entre Washington y Bogotá

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a los avances en la financiación del Metro de Bogotá, especialmente tras las aprobaciones de créditos por parte del Banco Mundial y el BID. “Ya con la decisión del Banco Mundial (…) tenemos la garantía de los recursos necesarios para la fase de 2026”, dijo el mandatario.

La delegación también reaccionó a la nueva advertencia de Donald Trump al presidente Gustavo Petro. El director de Asocapitales fue contundente: “Colombia es más que Petro. Los gobernadores son más y los alcaldes están haciendo un buen trabajo, y eso es lo que queremos venir a discutir hoy a Washington”.

Durante el encuentro, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, reiteró que para Washington es claro que Colombia no es únicamente el Gobierno nacional, sino también sus autoridades territoriales, quienes cumplen un papel clave en la relación bilateral.

En la mañana, los mandatarios participaron en un acto en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y en la tarde avanzaron hacia una reunión en el Departamento de Estado.