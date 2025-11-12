CANAL RCN
Internacional Video

“Colombia es más que Petro”: alcaldes y gobernadores llegan a Washington en medio de tensiones

Una delegación de alcaldes y gobernadores colombianos llegó a Washington para buscar inversión, fortalecer la relación bilateral y expresar preocupaciones sobre seguridad.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
04:42 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A Washington D.C. llegaron varios mandatarios locales —entre ellos el alcalde de Manizales, el gobernador de Antioquia, la gobernadora del Valle, el alcalde de Bogotá y el director de Asocapitales— tras una invitación de la Cámara de Comercio y el Departamento de Estado de Estados Unidos. La misión busca atraer inversión y afianzar la cooperación comercial con el país norteamericano.

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos
RELACIONADO

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

Desde Manizales, los objetivos fueron claros. “Aquí lo que vamos a tener son reuniones directas (…) Vengan, traigan inversión, que estamos listos para recibirla”, afirmó el alcalde durante su llegada.

El gobernador de Antioquia reforzó la intención de aumentar la colaboración económica: “Todo lo que podría potenciar una relación de comercio (…) en todo el país”, señaló, destacando el interés regional por nuevas oportunidades de desarrollo.

Mandatarios responden a tensiones entre Washington y Bogotá

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán se refirió a los avances en la financiación del Metro de Bogotá, especialmente tras las aprobaciones de créditos por parte del Banco Mundial y el BID. “Ya con la decisión del Banco Mundial (…) tenemos la garantía de los recursos necesarios para la fase de 2026”, dijo el mandatario.

La delegación también reaccionó a la nueva advertencia de Donald Trump al presidente Gustavo Petro. El director de Asocapitales fue contundente: “Colombia es más que Petro. Los gobernadores son más y los alcaldes están haciendo un buen trabajo, y eso es lo que queremos venir a discutir hoy a Washington”.

Durante el encuentro, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, reiteró que para Washington es claro que Colombia no es únicamente el Gobierno nacional, sino también sus autoridades territoriales, quienes cumplen un papel clave en la relación bilateral.

Autoridades locales compartieron un volante con los 20 más buscados por desórdenes en universidades públicas de Antioquia
RELACIONADO

Autoridades locales compartieron un volante con los 20 más buscados por desórdenes en universidades públicas de Antioquia

En la mañana, los mandatarios participaron en un acto en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, y en la tarde avanzaron hacia una reunión en el Departamento de Estado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

¿Qué tan poderosos son los aviones F-18 de EE. UU. que sobrevolaron el golfo de Venezuela?

Venezuela

Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen

Donald Trump

Aranceles del Gobierno Trump le han costado cerca de 1.200 dólares a cada familia estadounidense

Otras Noticias

Extradición

Gobierno Nacional confirma extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

La resolución oficial autoriza su entrega para que comparezca ante la Corte Distrital del Distrito Este de Texas.

Turismo

Airbnb enfrentaría nuevas exigencias en Colombia: proyecto de decreto entraría en vigor el 18 de diciembre

Este borrador de decreto permanecerá abierto a comentarios y sugerencias de la ciudadanía hasta el 17 de diciembre.

Premier League

Daniel Muñoz fue sometido a cirugía tras molestias en la rodilla: esto tardará su recuperación

Artistas

Lokillo aseguró que ha recibido amenazas tras polémica en evento de freestyle

Salud mental

¿Qué significa vivir constantemente malhumorado, según psicólogo?