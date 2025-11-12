CANAL RCN
Internacional

¿Qué tan poderosos son los aviones F-18 de EE. UU. que sobrevolaron el golfo de Venezuela?

Las aeronaves pueden desenvolverse en varios tipos de misiones.

Avión F-18 de Estados Unidos.
Avión F-18 de Estados Unidos. Foto: Fuerza Aérea de Australia.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
01:33 p. m.
El pasado martes 9 de diciembre, Flightradar 24 mostró que dos aviones F-18 Super Hornet de Estados Unidos sobrevolaron en el golfo de Venezuela.

Las aeronaves pasaron por Zulia y Falcón, haciendo movimientos circulares para luego devolverse. Cabe mencionar que Estados Unidos ha impulsado una presión militar sobre Venezuela desde hace meses.

Dos aviones sobrevolaron el golfo

El despliegue se ha visto marcado por los más de 20 ataques contra lanchas que presuntamente transportaban droga con rumbo a Norteamérica. Además, ha sido visto como presión para que Nicolás Maduro abandone el poder.

Con respecto al poderío de los aviones, el Comando de Sistemas Aéreos Navales apunta que han operado desde finales del siglo pasado tras reemplazar a los F-14 Tomcat.

Los Super Hornet pueden desempeñar misiones de superioridad aérea, escoltar otros cazas, de reconocimiento, reabastecimiento de vuelo, apoyo aéreo, supresiones y ataques (tanto de día como de noche).

Aviones están presentes en varios países

No solamente le brindan servicio a Estados Unidos, también a Australia desde 2012. La nación oceánica cuenta con 24 modelos en su arsenal.

Con respecto a las características físicas, su longitud es de 18.3 metros, una altura de 4.9 metros, pesa 13,387 kilos y puede alcanzar una velocidad de 1,960 kilómetros por hora (Mach 1.6).

En materia de armamento, están equipados con: cañón M61A1/A2 Vulcan de 20 mm; AIM 9 Sidewinder, AIM-9X (proyectado), AIM 7 Sparrow, AIM-120 AMRAAM, Harpoon, Harm, SLAM, SLAM-ER (proyectado), misiles Maverick; Arma de Distancia Conjunta (JSOW); Munición de Ataque Directo Conjunto (JDAM); Módulo de Enlace de Datos; Bomba Guiada por Láser Paveway; varias bombas, minas y cohetes de uso general.

Aparte de la versión original, se han lanzado la II y III; las cuales conforman la fuerza aérea de Canadá, Finlandia, Kuwait, Malasia, España y Suiza.

