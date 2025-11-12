Borja desató la polémica en River tras hablar de Boca Juniors: ¿Jugaría en la Bombonera?

La salida de Miguel Ángel Borja de River Plate sigue generando comentarios en Argentina y Colombia.

Tras la decisión de Marcelo Gallardo de no contar con él para 2026, el delantero colombiano terminó su ciclo en Núñez después de un rendimiento que no convenció a la dirigencia ni a gran parte de la afición.

Ahora, de vacaciones en Córdoba y en plena búsqueda de un nuevo destino, el atacante volvió a ser tendencia por una respuesta que no cayó bien entre los hinchas del 'Millonario'.

Miguel Borja habló de su futuro y dejó abierta una puerta inesperada

Borja, quien cerró su etapa en River con 62 goles en 159 partidos oficiales, concedió una entrevista a ESPN en la que repasó su salida, su relación con Gallardo y las ofertas que estudia para 2026.

El colombiano aseguró que será “un año especial” y que analiza opciones en Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México, señalando que “los próximos diez días serán claves” para elegir un proyecto deportivo que le permita mantenerse competitivo en 2026.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su balance deportivo, sino su reacción cuando le preguntaron por la posibilidad —tabú en Buenos Aires— de vestir la camiseta de Boca Juniors, eterno rival de River. En un tono entre risas y sinceridad, Borja no descartó nada.

“No me pongas en esas, tengo un hermano que es hincha de Boca Juniors y se puso a reír apenas te escuchó. Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’”, expresó el atacante.

La respuesta que encendió a los hinchas de River

El momento que terminó por incomodar a la afición de River se dio cuando uno de sus hermanos intervino en la entrevista para pedirle que considerara seriamente un eventual llamado de Boca.

“Hay que escuchar para ver la oferta, si de pronto nos vamos para allá con toda, palco en La Bombonera. En Boca siempre es grande en Argentina, lo ha demostrado con los títulos, las Libertadores y las ligas”, dijo entre risas.

Aunque Borja intentó matizar sus palabras, las redes sociales se llenaron de comentarios de molestia, pues muchos no lo tomaron bien.