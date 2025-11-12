Lokillo aseguró que ha recibido amenazas tras polémica en evento de freestyle

Lokillo sigue mostrando su versatilidad en diferentes escenarios artísticos, pues además de ser un destacado humorista, ha venido brillando como improvisador en distintas disciplinas como la trova, piqueria, contrapunteo y más recientemente, batallas de rap.

Este 2025, está compitiendo en la FMS World Series, una liga de freestyle que convoca a los raperos más destacados de habla hispana, donde Lokillo es uno de los 10 integrantes fijos, siendo el único colombiano que hace parte. Sin embargo, viene atravesando una fuerte polémica.

El problema de Lokillo y El Menor

En las primeras fechas disputadas en Valencia, España, Lokillo se enfrentó a un rapero chileno conocido como El Menor, quienes terminaron su batalla de mala manera y hasta se presentaron agresiones de parte y parte.

En declaraciones posteriores, el colombiano señaló que El Menor "perdió el respeto de sus compañeros" tras intentar agarrar su rostro. Sin embargo, la situación no quedó en ese punto, pues el mismo Flórez reveló que todo escaló hasta el punto de las amenazas.

¿Qué dijo Lokillo sobre las amenazas?

Tras presentarse en El Salvador tras las fechas 3 y 4 de esta liga, el humorista comentó que durante los últimos días, tanto él como El Menor han sido víctimas de mensajes amenazantes, los cuales han repercutido en su estabilidad recientemente.

Lamentablemente la batalla con El Menor generó mucha discordia en redes sociales tanto para él como para mí. Hubo cosas muy fuertes de parte y parte de los fans, si se les puede llamar así, amenazas de muerte pa' allá y pa' acá. Es lamentable.

Lokillo comenntó que Chile y Colombia no se pueden ver representadas por personas que hacen este tipo de cosas. Además, señaló que pudo reponerse tras lo sucedido y dar un buen espectáculo ante el público presente en San Salvador.