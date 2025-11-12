Niño de cuatro años con cáncer craneofacial espera tratamiento oncológico por falta de convenio de su EPS

Un niño de cuatro años diagnosticado con un tumor craneofacial espera con urgencia continuar su tratamiento oncológico después de ser operado de emergencia en Cali.

Menor de 4 años necesita con urgencia un tratamiento médico: sufre de cáncer

La familia denuncia que ASMET Salud, EPS intervenida, responsable de su atención, carece de convenios médicos necesarios para garantizar el seguimiento especializado que requiere el menor.

Lucelly Loaiza, abuela del niño, relató que hace menos de un mes descubrió que la protuberancia en la frente de su nieto era cáncer. Según su testimonio, llevaron al menor cuatro veces al hospital y solo le mandaron acetaminofén.

“Le mandaron acetaminofén, que le pusiéramos pañito y nosotros haciéndolo. Lo llevamos cuatro veces al hospital”, expresó la mujer.

La abuela del menor denunció la atención inicial que recibió el menor, donde no le realizaron exámenes diagnósticos.

Ante la persistencia de los síntomas y sin un diagnóstico claro, la familia acudió al Hospital Universitario del Valle, desde donde fueron remitidos a un centro de menor complejidad.

Finalmente, en el Hospital Mario Correa, los pediatras decidieron realizar los exámenes que revelaron el tumor craneofacial.

La gravedad del caso llevó a que el niño fuera aceptado en el Hospital Club Noel, donde se le practicó una cirugía de urgencia.

“El niño tenía una masa. Nosotros retiramos la masa, le limpiamos el hueso porque ya le había hecho perforación en el cráneo y mandamos eso a patología", explicó la abuela del menor.

Sin embargo, después de la intervención quirúrgica surgió el principal obstáculo: ASMET Salud, la EPS intervenida a cargo del niño, no cuenta con convenios para realizar el seguimiento oncológico necesario.

“Fuimos y autorizaron los papeles, volvimos otra vez al Club Noel y ya dijeron que la EPS que el niño no tenía recursos y que no había citas con oncólogos ni con ninguno”.

La familia hace un llamado urgente a las autoridades de salud para que intervengan en el caso y garanticen la continuidad del tratamiento oncológico del menor.

EPS intervenida no tiene recursos para hacer seguimiento a menor con cáncer

El niño requiere atención especializada inmediata para controlar la enfermedad que ya había perforado parte de su cráneo antes de la cirugía.

Entretanto, la EPS ASMET Salud, indicó que está revisando el caso del menor, aunque no especificó plazos ni soluciones concretas para garantizar la atención que el niño necesita con urgencia para preservar su vida.