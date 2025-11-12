Presidente Putin tuvo una llamada con Maduro: el Kremlin reafirmó su respaldo al régimen

Rusia elevó este jueves el tono en la tensa relación de los Estados Unidos con Venezuela. Durante una conversación telefónica, el presidente Vladimir Putin reafirmó su respaldo al régimen de Nicolás Maduro, en medio del despliegue militar estadounidense en el Caribe y tras la incautación de un buque petrolero frente a las costas venezolanas, un hecho inusual incluso en el marco de la actual confrontación.

De acuerdo con el Kremlin, Putin “expresó solidaridad con el pueblo venezolano y confirmó su apoyo a la política del gobierno de Maduro, dirigida a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa”.

Washington no ha ocultado que busca intensificar esa presión: el presidente Donald Trump aseguró recientemente al portal Politico que los días del mandatario venezolano estaban “contados”, mientras su administración continúa ampliando las medidas económicas y militares contra el régimen.

Nuevo acercamiento de Rusia con Venezuela preocupa en occidente:

De otro lado, Moscú señaló que ambos jefes de Estado reafirmaron su “compromiso mutuo” con el desarrollo de proyectos conjuntos, particularmente en sectores clave como el energético, el económico y el comercial.

Estas iniciativas forman parte del acercamiento anunciado por Maduro en mayo, cuando fue firmado un nuevo tratado de cooperación que pretende consolidar la alianza entre Caracas y Moscú.

Al movimiento de tropas estadounidenses en la región, activo desde septiembre, se suma, ahora, la retención del petrolero, acción que reviste especial gravedad debido a que los hidrocarburos representan la principal fuente de ingresos del país sudamericano; lo que evidenció la respuesta del Gobierno de Maduro:

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe".