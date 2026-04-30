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Diosdado Cabello vuelve a rechazar elecciones en Venezuela: "¿Para no reconocer resultados?"

El ministro del Interior cuestionó la convocatoria a comicios mientras María Corina Machado insiste en la necesidad de elecciones presidenciales “lo antes posible”.

Diosado Cabello Delcy Rodríguez
FOTO: AFP

Noticias RCN

abril 30 de 2026
08:21 a. m.
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Diosdado Cabello, quien era la mano derecha de Nicolás Maduro en Venezuela, rechazó nuevamente la posibilidad de convocar elecciones en el corto plazo. Durante un acto oficial, el funcionario cuestionó los llamados de la oposición y puso en duda la utilidad de unos comicios inmediatos.

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Cabello, actual ministro del Interior, fue enfático al señalar: “¿Elecciones mañana, para qué? ¿Para que no reconozcan el resultado?”. Esta postura se suma a sus declaraciones previas, donde ya había afirmado que “no es tiempo de elecciones”.

¿Por qué Diosdado Cabello rechaza elecciones en Venezuela?

El dirigente chavista argumenta que la falta de reconocimiento de resultados electorales por parte de sectores opositores resta legitimidad a la convocatoria de nuevos comicios. En ese contexto, sostiene que las elecciones deben realizarse “cuando vengan”, sin precisar fechas ni condiciones específicas.

Además, Cabello aprovechó su intervención para reiterar su defensa frente a las sanciones internacionales que han afectado al país, especialmente las impuestas por Estados Unidos. En su discurso, hizo un llamado a la unidad nacional, invitando incluso a sectores opositores a sumarse a una campaña contra estas medidas.

¿Qué propone la oposición sobre las elecciones en Venezuela?

En contraste, la líder opositora María Corina Machado ha reiterado su intención de participar en unas eventuales elecciones presidenciales. En entrevista con el periodista Piers Morgan, confirmó su aspiración y planteó que el respaldo a la oposición podría superar el 70%, según sus propios datos basados en los comicios del 28 de julio de 2024.

Machado, reconocida como premio Nobel de la Paz 2025, también insistió en que la Constitución venezolana establece la convocatoria a elecciones en un plazo de 30 días ante una “falta absoluta” en la presidencia. Desde París, en entrevista con AFP, subrayó que este proceso debe realizarse “lo antes posible”.

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