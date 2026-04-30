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Delcy Rodríguez aseguró que le fue leal a Maduro “hasta el último segundo” antes de la captura

La presidenta interina ha sido señalada de ser quien presuntamente traicionó a Maduro para que lo arrestaran.

Delcy Rodríguez.
Delcy Rodríguez.. Foto: AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

abril 30 de 2026
04:02 p. m.
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En un par de días, se cumplirán cuatro meses desde que ocurrió la operación que resultó con el arresto de Nicolás Maduro. Meses después del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico, en la madrugada del 3 de enero se dio el golpe certero.

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El sigiloso cuerpo militar de la Delta Force ingresó a suelo venezolano y tras algunos bombardeos, descendieron en Fuerte Tiuna, donde se encontraron con Maduro. También capturaron a Cilia Flores, su esposa.

Casi cuatro meses sin Maduro

Dos días después, el 5 de enero, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como la presidenta interina. Esto, como punto de partida de la transición en el país que ha contado con la participación de Estados Unidos.

La caída de Maduro parecía impensada, recordando, por ejemplo, el señalado fraude electoral del 28 de julio de 2024. La oposición y la comunidad internacional respaldaron la victoria de Edmundo González, pero el CNE declaró ganador al hoy capturado.

Todavía quedan dudas sobre qué hubo detrás de esta operación bautizada Resolución Absoluta. La prensa internacional señaló a Rodríguez como la presunta persona que habría traicionado a Maduro y de ser el canal de contacto con la administración de Donald Trump.

“Lealtad absoluta”: el mensaje de Rodríguez

Por ejemplo, The Guardian afirmó que, en diciembre de 2025, presuntamente la hoy presidenta interina le dijo a Estados Unidos que estaba lista para gobernar y que Maduro tenía que irse.

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Durante un evento en Carabobo, Rodríguez se refirió a este asunto: “De lo que significó el 3 de enero para Venezuela. Me tocó ser vicepresidenta ejecutiva de Nicolás Maduro hasta el último minuto. Y hasta el último segundo, lealtad absoluta”.

Ya llegará el momento de que se conozcan los detalles. Quienes desde la mezquindad dicen lo que dicen de mí, les voy a decir algo: es irrelevante frente a lo que corresponde defender a Venezuela.

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