Parlamento Europeo dio el primer paso para regular el uso de redes sociales en los menores

El Parlamento Europeo dio un primer paso para restringir el acceso a redes sociales para los menores de edad. Se aprobó una resolución no vinculante que le daría luz verde.

Con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones; el Parlamento Europeo recomendó fijar en 16 años la edad mínima para que los jóvenes del bloque económico accedan a redes sociales, plataformas de videos e inteligencia artificial.

16 años como edad mínima para el uso de redes sociales

Fijar en 16 años la edad mínima armonizada en la UE para acceder a las redes sociales, a las plataformas de intercambio de videos y a la IA, permitiendo al mismo tiempo el acceso de los jóvenes de 13 a 16 años con consentimiento parental.

El documento también incluye un apartado sobre permitir el acceso desde los 13 años si hay consentimiento de los padres. La iniciativa, que no es jurídicamente vinculante, ha generado controversia.

Las preocupantes cifras que prendieron alarmas

Para darle cumplimiento, los parlamentarios señalaron que los sistemas de verificación deben ser precisos en aras de preservar la privacidad, incluyendo anuncios dirigidos, diseños que no lleven a adicciones y tomar medidas ante prácticas negativas con el uso de inteligencia artificial.

Los argumentos que respaldan el proyecto están explicados en un reporte que el parlamento publicó el pasado 4 de noviembre. El 97% de los jóvenes se conecta diariamente a internet, un 78% de los adolescentes de 13 a 17 años revisan sus dispositivos cada hora y tres de cada cuatro tiene problemas comportamentales por el uso de estos.

El Eurobarómetro 2025 reveló que el 90% de los europeos considera una necesidad proteger a los menores del espectro digital, debido a que ha generado consecuencias en la salud mental, aumento del ciberacoso y facilidades en el acceso a contenido para adultos.

También está sobre la mesa el desarrollo de una aplicación para verificar edades y una cartera electrónica de identidad digital.