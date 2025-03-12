Expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció a Trump tras indultarlo

Este miércoles 3 de diciembre, el expresidente Juan Orlando Hernández le agradeció al presidente Donald Trump tras haberle perdonado una condena de 45 años.

Al exmandatario hondureño lo hallaron culpable por narcotráfico. Sin embargo, Trump decidió indultarlo, como forma de intervención sobre las elecciones presidenciales del país centroamericano, las cuales se desarrollaron el domingo 30 de noviembre.

¿Por qué habían condenado a Hernández?

El candidato apoyado por el republicano es Nasry Asfura, quien hizo parte de la administración de Hernández entre 2014 y 2022. “Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré”, así fue el agradecimiento del hondureño.

Hernández fue liberado de la Penitenciaria Federal de Hazelton en Virginia. La justicia en Nueva York lo condenó en marzo de 2024. Sin embargo, había sido extraditado el 21 de abril de 2022, gracias a una ley que él aprobó cuando era presidente del Congreso en 2012.

Los hechos en su contra se remontan a noviembre de 2018, cuando su hermano Juan Antonio ‘Tony’ Hernández fue capturado en el aeropuerto de Miami. Tres años después, lo condenaron a cada perpetua por narcotráfico.

Trump, protagonista en las elecciones hondureñas

Estando en suelo norteamericano, el expresidente siempre aseguró que todo se trató de un montaje en su contra efectuado por los capos connacionales que fueron extraditados durante su mandato.

Aparte de este proceso, también lo han señalado de supuestamente pasar por encima de la Constitución cuando se reeligió en su segundo mandato. Al parecer, buscó controlar los poderes del Estado. Sin embargo, contó con el aval de la candidatura y el propio Tribunal Supremo Electoral validó su victoria en las urnas.

Previo a la Presidencia, Hernández fue diputado y cuando ejerció como presidente del Congreso, apoyó el cambio de magistrados.