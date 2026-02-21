¿Por qué habían hospitalizado a Willie Colón horas antes de su fallecimiento?

En la mañana de este 21 de febrero se confirmó la dura noticia del fallecimiento de Willie Colón, uno de los más grandes de la salsa a nivel mundial. El artista, neoyorquino de nacimiento, pero de origen puertorriqueño, deja un gran vacío en la música.

Aunque su familia no ha confirmado las causas de su muerte, se conoció que en las últimas horas 'El Malo del Bronx' había sido hospitalizado debido a complicaciones de salud, lo que había alertado a seguidores y colegas como Rubén Blades, quien pidió oraciones por su mejoría.

¿Por qué hospitalizaron a Willie Colón?

Según reportes de prensa, Willie Colón había ingresado de urgencia al centro médico Lawrence Hospital de Bronxville, en New York en horas de la tarde este 20 de febrero. Sin embargo, no se presentaron mayores reportes oficiales.

De acuerdo a lo comentado por Amílcar Boscán con Noticias RCN, quien colaboró durante años con Colón, en las conversaciones privadas que tenía con él le confesó que sufría de una fibrosis pulmonar, la cual desarrolló a partir del Covid que superó hace años. Además, los más de 50 años de trayectoria tocando el trombón, influyeron en sus recaídas.

Los problemas de salud de Willie Colón

Años 2000–2010 (problemas de visión)

Colón comenzó a padecer problemas severos de visión debido a una retinopatía diabética.

Fue sometido a varias cirugías oculares.

En entrevistas ha reconocido que ha perdido gran parte de la visión en un ojo, lo que afectó su movilidad y actividades cotidianas.

2012–2014 (complicaciones médicas asociadas a la diabetes)

Ha hablado públicamente sobre su lucha con la diabetes, enfermedad que le generó complicaciones adicionales.

Redujo su ritmo de giras y presentaciones por recomendaciones médicas.

Abril de 2021 (accidente automovilístico grave)

Sufrió un fuerte accidente de tránsito en Carolina del Norte (EE. UU.) mientras viajaba con su esposa.

Fue hospitalizado con:

• Conmoción cerebral

• Laceraciones profundas

• Lesiones cervicales

• Su esposa resultó con heridas más delicadas.

• Durante semanas hubo preocupación por su estado neurológico.

2022–2024 (recuperación y secuelas)

Continuó con terapias por secuelas del accidente.

Ha reconocido que quedó con dolores crónicos y limitaciones físicas.

Disminuyó considerablemente sus presentaciones en vivo.

Situación reciente

Aunque ha reaparecido en eventos y entrevistas, su actividad artística es mucho más limitada que en décadas anteriores debido a:

• Complicaciones de la diabetes

• Secuelas del accidente

• Problemas de visión