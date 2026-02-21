Rubén Blades pidió oraciones por Willie Colón horas antes de que se confirmara su muerte

La muerte de Willie Colón generó una reacción inmediata en el mundo de la música latina, especialmente en su colega y colaborador Rubén Blades, quien un día antes había informado que el artista se encontraba internado de urgencia en un hospital en Nueva York por un aparente problema respiratorio.

El 20 de febrero, exactamente a las 11:16 a.m., Blades publicó un mensaje en el que señaló que no tenía mayor información sobre la situación médica, pero envió sus deseos de pronta recuperación y expresó su apoyo a la familia.

Horas después, el 21 de febrero, se confirmó el fallecimiento del músico.

Rubén Blades envió un mensaje antes de la muerte de Willie Colón

En su mensaje, Rubén Blades escribió que noticias en internet informaban que su colega Willie Colón estaba hospitalizado en Nueva York tras ser trasladado con urgencia por un aparente problema respiratorio.

No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento.

La reacción del artista tomó un giro doloroso cuando, al día siguiente, este sábado 21 de febrero, la familia de Willie Colón confirmó a través de redes sociales la muerte del músico.

Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia.

¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón, cuyo nombre completo era William Anthony Colón Román, nació en Nueva York en 1950 y se consolidó como trombonista, compositor, arreglista y productor clave en la historia de la salsa. Su carrera incluyó colaboraciones determinantes con Héctor Lavoe y posteriormente con Rubén Blades, con quien produjo el álbum Siembra en 1978.

La reacción pública de Blades, primero con un mensaje de esperanza y luego en medio de la confirmación de la muerte, marcó uno de los momentos más sensibles tras conocerse el fallecimiento de una de las figuras centrales de la salsa a nivel mundial.