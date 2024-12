Presidente Joe Biden indulta a su hijo Hunter por casos de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma

A pocos días de culminar su mandato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, indultó a su hijo Hunter Biden por los casos de evasión fiscal y posesión ilegal de un arma.

El mandatario afirmó que desde que asumió la presidencia, no iba a interferir en las decisiones del Departamento de Justicia; inclusive aseguró que Hunter fue procesado de “forma selectiva e injusta”.

Biden afirmó que sus oponentes políticos en el Congreso lo instigaron para atacarlo y oponerse a su elección: “Un acuerdo de culpabilidad cuidadosamente negociado, acordado por el Departamento de Justicia, se deshizo en la sala del tribunal, con varios de mis oponentes políticos en el Congreso atribuyéndose el mérito de haber ejercido presión política en el proceso. Si el acuerdo se hubiera mantenido, habría sido una resolución justa y razonable de los casos de Hunter”.

El presidente norteamericano aseguró que intentaron doblegar a Hunter y a él.

Durante toda mi carrera he seguido un principio sencillo: basta con decir la verdad al pueblo estadounidense. Serán justos. Esta es la verdad: creo en el sistema judicial, pero a medida que he luchado con esto, también creo que la política bruta ha infectado este proceso y ha llevado a un error judicial - y una vez que tomé esta decisión este fin de semana, no tenía sentido retrasarlo más.