El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Nayib Bukele, y solicitó apoyo para mejorar la seguridad penitenciaria en su país.

“Queremos pedirle la colaboración a ustedes en temas de mejorar nuestro sistema penitenciario”, expresó Kast tras reunirse con Bukele en la casa de gobierno, luego del recorrido por la prisión.

Una visita simbólica y polémica

El Cecot, inaugurado en 2023 con una inversión de 115 millones de dólares, alberga a unos 15.000 internos acusados de pertenecer a las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.

Durante el recorrido, Kast observó las celdas y el saludo al unísono de los reclusos, vestidos con camisetas blancas y cabezas rapadas. La visita estuvo marcada por estrictas medidas de seguridad, con militares, policías y tanquetas desplegadas en los alrededores.

Bukele, quien convirtió la prisión en símbolo de su ofensiva contra las pandillas, destacó que “salvadas las diferencias” entre ambos países, El Salvador puede “aportar su experiencia”. Sin embargo, Kast matizó que “no necesariamente tenemos que hacer lo mismo porque las condiciones son distintas”, en referencia a la realidad chilena.

Críticas y tensiones sobre derechos humanos

El Cecot ha sido objeto de denuncias de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan las condiciones de reclusión y el estado de excepción bajo el cual se han realizado casi 91.000 capturas, de las cuales unas 8.000 personas fueron liberadas por falta de pruebas. Durante la visita, dos periodistas chilenas se mostraron visiblemente afectadas por las condiciones observadas en el penal.

El documento con el que el Ministerio de Hacienda salvadoreño justificó la emergencia penitenciaria advierte que la crisis de seguridad y los atrasos en subsidios energéticos ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las empresas comercializadoras.

En este contexto, la visita de Kast refuerza el interés de su futuro gobierno en explorar modelos de control penitenciario, aunque reconoce que las realidades de Chile y El Salvador son distintas.