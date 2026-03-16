Más problemas para Maduro: Fiscalía de EE. UU. le pone freno a su intento de desestimar el proceso

A finales de febrero, la defensa de Nicolás Maduro pidió desestimar el cargo de narcotráfico. Los argumentos se basaron en que supuestamente Estados Unidos estaba interfiriendo en el pago de honorarios.

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Después de la sorprendente operación del sábado 3 de enero en Venezuela que resultó con la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores; ambos se han mantenido privados de la libertad en Nueva York.

¿Por qué la defensa pidió desestimar el caso?

El dictador está acusado por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína hacia Estados Unidos, uso y posesión de armas de guerra, ametralladoras y explosivos, y conspiración armada ilegal ligada al narcotráfico.

Barry Pollack, el abogado de Maduro, dijo que ha habido problemas en cuanto al pago de honorarios. Por un lado, mencionó que el 9 de enero se concedió una excepción a las sanciones financieras para que el régimen pudiera costear; pero horas después se revocó el permiso.

Partiendo de ese punto, sostuvo que se estaba vulnerando el derecho a la defensa y lo consagrado en la Sexta Enmienda de la Constitución. Por lo tanto, dijo que no podía representarlo y exigió desestimar los cargos.

¿Qué respondió la Fiscalía?

En las últimas horas, La Fiscalía desmontó los argumentos y pidió que la moción sea rechazada. Los fiscales aseguran que Maduro puede cumplir con los requisitos económicos, pero utilizando fondos privados (dinero personal) y no del régimen.

NTN24 conoció la declaración del Departamento del Tesoro, en la que se precisa que conceder que se utilice dinero del régimen sería algo insólito en la historia: “Las sanciones constituyen algunas de las medidas más agresivas y de mayor alcance”.

“En ningún caso se ha autorizado a un gobierno extranjero sujeto a sanciones a sufragar los servicios jurídicos y la representación legal de una persona también sujeta a sanciones”, concluyó.

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