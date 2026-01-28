Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia con menos de un hijo por mujer

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que Chile alcanzó en 2025 la tasa global de fecundidad más baja desde que se tiene registro: 0,97 hijos por mujer, lo que ubica al país entre los de menor número de nacimientos en el mundo.

En 2024, la cifra había sido de 1,06 y se proyecta que para 2028 descenderá a 0,89 hijos por mujer, iniciando un período de crecimiento natural negativo. “El número de defunciones superará al número de nacimientos”, explicó Miguel Ojeda, jefe de demografía del INE.

Causas de la caída en los nacimientos

El descenso comenzó en 2010 y se relaciona con la brusca disminución de embarazos adolescentes y la postergación de la maternidad por parte de mujeres adultas. Según el INE, esta tendencia ha transformado la composición de la población chilena, que hoy alcanza 20,1 millones de habitantes, frente a los 17,5 millones del censo de 2017.

Chile en el contexto internacional

La tasa de fecundidad chilena es una de las más bajas a nivel mundial, incluso por debajo de países desarrollados como Japón, según cifras de Naciones Unidas. En América Latina, se ubica por debajo de naciones como Uruguay y Costa Rica.

A la par, la esperanza de vida sigue aumentando: de 74,6 años en 1992 a una proyección de 81,8 años en 2026, lo que refuerza el envejecimiento poblacional. “Esta combinación de muy baja natalidad y alta longevidad ha transformado la composición de la población chilena”, señaló Ricardo Vicuña, director del INE.