CANAL RCN
Internacional

Chile registra la tasa de natalidad más baja de su historia con menos de un hijo por mujer

La tasa de fecundidad chilena es una de las más bajas a nivel mundial, incluso por debajo de países desarrollados como Japón, según cifras de Naciones Unidas.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

enero 28 de 2026
06:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó este miércoles que Chile alcanzó en 2025 la tasa global de fecundidad más baja desde que se tiene registro: 0,97 hijos por mujer, lo que ubica al país entre los de menor número de nacimientos en el mundo.

Activistas protestan contra la ICFP 2025 y denuncian agenda para reducir la natalidad en Colombia
RELACIONADO

Activistas protestan contra la ICFP 2025 y denuncian agenda para reducir la natalidad en Colombia

En 2024, la cifra había sido de 1,06 y se proyecta que para 2028 descenderá a 0,89 hijos por mujer, iniciando un período de crecimiento natural negativo. “El número de defunciones superará al número de nacimientos”, explicó Miguel Ojeda, jefe de demografía del INE.

Causas de la caída en los nacimientos

El descenso comenzó en 2010 y se relaciona con la brusca disminución de embarazos adolescentes y la postergación de la maternidad por parte de mujeres adultas. Según el INE, esta tendencia ha transformado la composición de la población chilena, que hoy alcanza 20,1 millones de habitantes, frente a los 17,5 millones del censo de 2017.

Tasa de natalidad en Colombia se ha reducido drásticamente, ¿por qué?
RELACIONADO

Tasa de natalidad en Colombia se ha reducido drásticamente, ¿por qué?

Chile en el contexto internacional

La tasa de fecundidad chilena es una de las más bajas a nivel mundial, incluso por debajo de países desarrollados como Japón, según cifras de Naciones Unidas. En América Latina, se ubica por debajo de naciones como Uruguay y Costa Rica.

A la par, la esperanza de vida sigue aumentando: de 74,6 años en 1992 a una proyección de 81,8 años en 2026, lo que refuerza el envejecimiento poblacional. “Esta combinación de muy baja natalidad y alta longevidad ha transformado la composición de la población chilena”, señaló Ricardo Vicuña, director del INE.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

María Corina Machado

¿María Corina Machado trabajaría con Delcy Rodríguez? Esto respondió en Washington

Viral

Reloj del apocalipsis está a 85 segundos de la hora fatal: ¿qué significa esto?

Ecuador

¿Presidente Petro se ofreció a conversar con Daniel Noboa y el ecuatoriano lo ignoró?

Otras Noticias

Cauca

VIDEO | Asonada contra la Policía en El Plateado, desata tensión en Cauca

Las autoridades señalaron que los habitantes de la población estarían siendo “instrumentalizados por el frente Carlos Patiño” de las disidencias de las Farc.

Animales

Claves para mantener la salud de las mascotas por medio de su alimentación

Una buena alimentación puede fortalecer la inmunidad, mejorar la digestión y prevenir enfermedades en mascotas.

Liga BetPlay

Millonarios vs. Medellín en riesgo: el partido volvería a aplazarse

Cesantías

¿Cuánto pagan de intereses de cesantías en 2026? Así puede calcular el valor

Viral

Carmen Villalobos encendió las redes sociales tras ruptura con Frederik Oldenburg: video