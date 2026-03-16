Diosdado Cabello no se guardó nada y negó que el chavismo esté derrotado: palabras polémicas

La atención sobre Venezuela se mantiene vigente. Esto, teniendo en cuenta que en próximos días será la segunda comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York.

El dictador y la primera dama completaron más de dos meses desde que fueron sorprendidos y arrestados por unidades de la Delta Force. A partir de ese momento, la transición en Venezuela ha quedado en manos de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

¿Cuándo será la audiencia contra Maduro?

Sin duda, ha sido curioso el vínculo de Rodríguez con la administración Trump. Tanto así que, después de siete años, se retornaron las relaciones diplomáticas y la bandera de Estados Unidos se volvió a izar en Venezuela.

No obstante, algunos altos funcionarios del régimen siguen en el país. Otros, en cambio, han recibido golpes contundentes. Este, por ejemplo, fue el caso de Alex Saab, presunto testaferro de Maduro y exministro, quien fue capturado un mes después y está a la espera de su segunda extradición.

Un nombre que ha generado incertidumbre es Diosdado Cabello, ministro del Interior y una imagen fuerte en el chavismo desde hace décadas. En las últimas horas, aseguró que Venezuela no está arrinconada por Estados Unidos.

¿Cuál fue el mensaje de Cabello?

“¿Creen que el chavismo está de retirada y arrinconado? Está en las calles dando la cara. La revolución siempre será indetenible (…) La opción es vencer”, afirmó Cabello al indicar que inclusive, el régimen está más fortalecido que en 2013, punto de inflexión tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Maduro al poder.

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El ministro también se refirió acerca de la gestión de la presidenta interina: “Sigamos acompañando solidaria y lealmente a la hermana Delcy. Sigamos acompañando al hermano Nicolás y Cilia en nuestras oraciones”.

La incertidumbre está en lo que ocurra el 26 de marzo. Maduro y Flores estarán por segunda ocasión ante el juez Alvin Hellerstein.