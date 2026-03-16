Concejal revela cuál es el día de la semana más peligroso para usar Transmilenio: un robo se registra cada 26 minutos

En un informe reciente, la concejala por el Centro Democrático Diana Diago advirtió que, de los 12.223 casos de hurto registrados en las estaciones y buses del sistema TransMilenio durante el 2025, 2.195 ocurrieron los días viernes.

Esto quiere decir que en el último día de la semana se registraron, en promedio, 42 robos a bordo del sistema masivo de transporte.

Si se tiene en cuenta que TransMilenio opera 18 horas y media por día, los viernes se registró un robo cada 26 minutos durante el año pasado.

¿Cuál fue el día más seguro para andar en TransMilenio?

De acuerdo con las cifras presentadas por Diago, obtenidas de la base de datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, después del viernes, los días con mayor número de robos fueron los miércoles y los martes.

En medio se encuentran los jueves y los lunes, y los días que registraron un menor número de robos corresponden al fin de semana: sábados y domingos, con 1.512 y 783 robos, respectivamente, durante todo el año.

¿Una disminución en el número de policías custodiando el sistema?

Cifras a las que tuvo acceso la cabildante a través de un derecho de petición revelan que el número de policías custodiando los buses y estaciones del sistema fue disminuyendo a lo largo del 2025.

En enero, el número de policías al interior del sistema era de 882, pero se redujo en un 67,9%, hasta llegar a los 283 en diciembre de ese mismo año. Desde julio, de hecho, no volvió a registrarse un número por encima de los 500 oficiales; lo que llama la atención, ya que durante todo el año se denunciaron robos en el sistema TransMilenio.

En respuesta, la concejala “exigió a la administración distrital desplegar un plan integral de seguridad en TransMilenio” y “reforzar la presencia policial en el sistema, mejorar los controles en estaciones y buses y aumentar la instalación de cámaras con reconocimiento facial con monitoreo en tiempo real para identificar a los criminales”.