CANAL RCN
Colombia

Concejal revela cuál es el día de la semana más peligroso para usar Transmilenio: un robo se registra cada 26 minutos

Con datos obtenidos por medio de un derecho de petición, conoció, además que el número de policías en las estaciones se redujo 67,9% a lo largo del 2025.

Las estaciones de TransMilenio que permiten ingresar sin tarjeta TuLlave: confirman cambio
Foto: AFP

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:49 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En un informe reciente, la concejala por el Centro Democrático Diana Diago advirtió que, de los 12.223 casos de hurto registrados en las estaciones y buses del sistema TransMilenio durante el 2025, 2.195 ocurrieron los días viernes.

Esto quiere decir que en el último día de la semana se registraron, en promedio, 42 robos a bordo del sistema masivo de transporte.

Si se tiene en cuenta que TransMilenio opera 18 horas y media por día, los viernes se registró un robo cada 26 minutos durante el año pasado.

94% de los capturados en Bogotá durante el 2025 quedaron libres: conclusiones de la reunión entre el alcalde y congresistas
RELACIONADO

94% de los capturados en Bogotá durante el 2025 quedaron libres: conclusiones de la reunión entre el alcalde y congresistas

¿Cuál fue el día más seguro para andar en TransMilenio?

De acuerdo con las cifras presentadas por Diago, obtenidas de la base de datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, después del viernes, los días con mayor número de robos fueron los miércoles y los martes.

En medio se encuentran los jueves y los lunes, y los días que registraron un menor número de robos corresponden al fin de semana: sábados y domingos, con 1.512 y 783 robos, respectivamente, durante todo el año.

Seis presuntos “cosquilleros” fueron capturados en una de las estaciones más grandes y concurridas de Transmilenio
RELACIONADO

Seis presuntos “cosquilleros” fueron capturados en una de las estaciones más grandes y concurridas de Transmilenio

¿Una disminución en el número de policías custodiando el sistema?

Cifras a las que tuvo acceso la cabildante a través de un derecho de petición revelan que el número de policías custodiando los buses y estaciones del sistema fue disminuyendo a lo largo del 2025.

En enero, el número de policías al interior del sistema era de 882, pero se redujo en un 67,9%, hasta llegar a los 283 en diciembre de ese mismo año. Desde julio, de hecho, no volvió a registrarse un número por encima de los 500 oficiales; lo que llama la atención, ya que durante todo el año se denunciaron robos en el sistema TransMilenio.

En respuesta, la concejala “exigió a la administración distrital desplegar un plan integral de seguridad en TransMilenio” y “reforzar la presencia policial en el sistema, mejorar los controles en estaciones y buses y aumentar la instalación de cámaras con reconocimiento facial con monitoreo en tiempo real para identificar a los criminales”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Indígenas

Violenta riña en la UPI La Rioja dejó cuatro emberá heridos, entre ellos un menor: lanzaron fuerte advertencia

Ideam

Ideam reporta el inicio de la temporada “de más lluvias” en Colombia ¿Qué se debe esperar?

Medellín

Defensoría hace un llamado a que se llegue a un acuerdo con los indígenas en Medellín

Otras Noticias

Chile

Presidente de Chile da inicio a la construcción de barreras en las fronteras con Perú y Bolivia

En campaña, José Antonio Kast prometió detener la migración irregular y expulsar a 33.000 personas indocumentadas.

Resultados lotería

Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy 16 de marzo de 2026

¡Ya puede conocer sí se quedó con el premio mayor tras el sorteo del Super Astro Luna de hoy 16 de marzo! Descubra aquí el resultado exacto.

Carlo Ancelotti

Ancelotti sorprendió y confesó por qué no convocó a Neymar: se aleja del Mundial

EPS

Estos son los casos en los que NO se debe pagar la cuota moderadora en Colombia: ley es clara

La casa de los famosos

El 'jefe' tomó decisiones de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esto sucederá