El 'jefe' tomó decisiones de ÚLTIMO MOMENTO en La Casa de los Famosos Colombia: esto sucederá

Tras la eliminación de Beba de la Cruz, en La Casa de los Famosos Colombia 2026 inició una semana que se ha denominado la de la 'tiranía'.

Este lunes 16 de marzo, en la gala principal, se elegirá al nuevo líder, que tendrá poderes que revolucionarán la competencia.

Además, ingresará Andrés Altafulla y se le asignará la misión de ayudarle al líder a generar caos.

"Alguien que ya conoce la casa mejor que nadie regresa para poner todo 'patas arriba'", afirmó Marcelo Cezán.

"La 'tiranía' será durante una semana y llega el verdadero 'boss'", añadió Carla Giraldo.

Pero, ¿cuáles son exactamente los cambios que habrá entre el lunes y el domingo en La Casa de los Famosos Colombia 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así será la semana de la 'tiranía' en La Casa de los Famosos Colombia 2026

De acuerdo con lo que han explicado Marcelo Cezán y Carla Giraldo, el líder tendrá el poder absoluto y podrá enviar al calabozo a las personas que no obedezcan.

Además, habrá pregoneros, cocineros y muchos más roles que serán asignados por el famoso que obtenga el liderazgo.

Sin embargo, no todo termina ahí, sino que también se moverán las habitaciones.

"¡Se viene cambio de cuartos! El líder tendrá el poder de modificar 'Tormenta' y 'Calma' en La Casa de los Famosos Colombia", se explicó en el Instagram oficial del reality.

¿Qué otra decisión ha tomado el 'jefe' en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En los últimos días, el 'jefe', teniendo en cuenta que la competencia se está cerrando y que han comenzado a elaborarse estrategias, tomó la decisión de no revelar los porcentajes de votación ante los participantes.

Por lo tanto, en la última jornada de eliminación, los famosos fueron retornando a la casa en desorden y sin tener nociones del apoyo que recibieron de sus 'fandoms'.