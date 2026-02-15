De no creer: el insólito gol que falló Dayro Moreno en la derrota del Once frente a Tolima

Once Caldas sufrió una dolorosa derrota en condición de visitante durante la séptima jornada de la Liga BetPlay, tras caer 2-1 frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro. El compromiso, disputado en la tarde de este domingo, tuvo momentos de alta intensidad y una jugada puntual que terminó marcando el rumbo del partido.

El encuentro comenzó con ambos equipos buscando el arco rival, pero sin lograr abrir el marcador en los primeros minutos. Once Caldas intentaba hacerse fuerte en ataque con la experiencia de su goleador, mientras Tolima apostaba por la presión y la velocidad por las bandas para generar peligro.

La acción que cambió el partido

Al minuto 30 del primer tiempo, cuando el marcador aún estaba igualado sin goles, llegó una de las jugadas más claras del compromiso. Tras un centro desde el costado, el balón encontró completamente solo a Dayro Moreno frente al arquero rival. El delantero tenía todo a su favor para abrir el marcador, pero su remate terminó desviándose, en una acción que sorprendió tanto a los jugadores como a los aficionados.

La jugada se volvió rápidamente viral en redes sociales, ya que se trató de una ocasión prácticamente inmejorable para el atacante. El error resultó determinante, pues Once Caldas dejó escapar una ventaja que pudo haber cambiado el desarrollo del encuentro.

Tolima reaccionó y se quedó con los puntos

Después de esa acción, Deportes Tolima logró asentarse mejor en el campo y empezó a imponer su ritmo. El equipo local encontró el camino al gol y consiguió ponerse en ventaja, obligando al conjunto visitante a adelantar sus líneas en busca del empate.

Once Caldas reaccionó y logró igualar el marcador en un partido que se volvió cada vez más abierto y emocionante. Sin embargo, el equipo tolimense aprovechó un nuevo espacio en defensa y anotó el tanto definitivo para sellar el 2-1, resultado que le permitió quedarse con los tres puntos ante su público.

El compromiso dejó sensaciones encontradas para el conjunto de Manizales, que compitió por varios tramos del juego, pero terminó pagando caro el error en una jugada clave. Mientras tanto, Tolima celebró un triunfo importante que lo mantiene en la pelea por los primeros lugares del campeonato.