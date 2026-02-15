Enero de 2026 fue un mes de temperaturas extremas: olas de frío y calor intenso golpearon al mundo

Enero de 2026 fue, al mismo tiempo, uno de los cinco más cálidos desde que se lleva un registro y uno de los más fríos desde el 2010.

De acuerdo con Samantha Burgess, directora adjunta del servicio de cambio climático del observatorio europeo Copernicus, "enero de 2026 nos recordó de manera contundente que el sistema climático puede generar simultáneamente un tiempo muy frío en una región y un calor extremo en otra".

Mientras que olas de frío cubrieron de nieve ciudades como Madrid, en la que no suele registrarse este fenómeno, ni siquiera en invierno, y obligaron a cancelar miles de vuelos en Norteamérica y Europa, en el sur del planeta el calor intenso amenazó la Antártida y generó incendios que arrasaron miles de hectáreas en Chile y Australia.

¿Qué temperaturas se registraron durante enero de 2026 en el mundo?

De acuerdo con el informe mensual del observatorio Copernicus, "enero de 2026 fue el quinto mes de enero más cálido a nivel mundial, con una temperatura media del aire en superficie de 12,95 °C, es decir, 0,51 °C más que la media de enero del período 1991-2020".

Enero de 2025, el más caluroso del que se tiene registro, superó tan solo en 0,28 °C a enero de 2026. Del otro lado de la balanza, en el norte del globo se registró una temperatura promedio de -2,34 °C en tierra. Temperaturas que no habían sido alcanzadas en más de una década.

¿Qué hay de Colombia?

Colombia también registró un comportamiento climático atípico en enero de 2026, marcado por las lluvias, que no suelen registrarse con tal intensidad en los primeros meses del año.

El que, históricamente, es uno de los meses más secos del año generó emergencias por las lluvias e inundaciones en varios departamentos del país por factores varios, como el ingreso de grandes cantidades de humedad provenientes de Brasil, la influencia de corrientes del Pacífico y la oscilación Madden-Julian, que provoca la formación de nubes y un aumento en las precipitaciones.

Sin embargo, algunos se mantienen escépticos frente al cambio climático, como el presidente estadounidense Donald Trump, que en su plataforma Truth Social dijo:

"¿Podrían explicarme, por favor, los insurreccionalistas medioambientales: QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", en medio del crudo invierno que enfrentaba EE. UU.