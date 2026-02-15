¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a la transformación empresarial en Colombia?

La inteligencia artificial está redefiniendo la manera en que las empresas colombianas gestionan sus operaciones. Nuevas soluciones en la nube ofrecen herramientas para acelerar la toma de decisiones, automatizar procesos y garantizar el cumplimiento de normativas locales, consolidando un entorno empresarial más ágil y competitivo.

"Los flujos de trabajo empresariales están siendo reinventados con la IA en el centro, y nuestros clientes en Colombia tienen una oportunidad única de ver el futuro de los negocios impulsados por IA con NetSuite Next", afirmó Gustavo Moussalli, vicepresidente senior de América Latina, Oracle NetSuite.

"Con la próxima generación de NetSuite a su alcance, los líderes empresariales colombianos pueden hacer de la IA una extensión natural de la forma en que ya trabajan y obtener más valor de la suite", agregó.

Innovaciones para la productividad y el análisis

Entre las novedades destacan capacidades avanzadas de análisis y planificación, con sistemas que integran modelos de aprendizaje automático para prever escenarios como la pérdida de clientes o el desabastecimiento de inventario.

También se incorporan asistentes digitales para la gestión del rendimiento empresarial, capaces de generar informes narrativos con IA generativa y mejorar la precisión de las previsiones financieras.

En el ámbito operativo, las empresas podrán optimizar la gestión de servicios de campo mediante aplicaciones móviles que unifican programación, inventario y mantenimiento preventivo, garantizando experiencias más fluidas entre equipos y clientes.

Cumplimiento tributario con apoyo tecnológico

Las nuevas localizaciones específicas para Colombia permiten a las organizaciones cumplir con los requisitos de la DIAN y otros mandatos tributarios.

Esto incluye la configuración de umbrales de la Unidad de Valor Tributario (UVT) en impuestos como IVA, Retefuente, ReteICA y ReteIVA, así como la captura detallada de transacciones con terceros para auditorías. Además, se amplían los formatos de reporte para facilitar la presentación de formularios oficiales, reduciendo tiempos y esfuerzo administrativo.

Con estas innovaciones, la inteligencia artificial se consolida como un aliado estratégico para las empresas colombianas, que ahora cuentan con herramientas más robustas para crecer de manera sostenible y competitiva en un entorno cada vez más digitalizado.