Vuelo comercial tuvo que devolverse a Nueva Jersey tras detectar amenaza con dispositivo Bluetooth

Un hecho insólito se registró durante un vuelo de la aerolínea United Airlines luego de que los capitanes a bordo detectaron una posible amenaza por medio de un dispositivo Bluetooth que no fue desconectado pese a las advertencias de la tripulación.

Por supuesto, las imágenes ya han abierto todo un debate sobre la seguridad de los vuelos y las posibles consecuencias detrás de este hecho que ya es viral en las redes sociales.

¿Qué pasó en el vuelo de United Airlines?

Según las imágenes compartidas por portavoces internacionales, el hecho se presentó durante un vuelo que partió desde Newark, Nueva Jersey, y tenía como destino España.

Después de una hora de viaje, el piloto informó a los pasajeros la decisión de dar la vuelta debido a una presunta amenaza de seguridad tras identificarse que un tripulante había nombrado su dispositivo de Bluetooth con una palabra amenazante.

Pese a la insistencia de apagar todos los dispositivos, dos de estos se mantuvieron encendidos por lo que dicho suceso fue considerado como una “imprudencia” que comprometió la seguridad del vuelo.

“Vamos a regresar a Newark porque un pasajero parece estar haciendo una broma de mal gusto. Esto está poniendo en riesgo la seguridad del vuelo. Desafortunadamente, por culpa de una persona que no quiere acatar las instrucciones y por la imprudencia de esta persona que quiere hacer una broma que no tiene gracia”, aseguró el capitán del vuelo.

Así mismo, informó que agentes federales subirían a bordo tan pronto el avión aterrizara para buscar a la persona responsable del hecho. Según información suministrada por The Verge y Associated , la persona responsable habría nombrado su dispositivo Bluetooth con la palabra “BOMB”.

¿Cuál fue el riesgo de activar el Bluetooth en el vuelo?

Según un audio del control aéreo, dada a conocer por The Verge, se informó que el altavoz Bluetooth llevó a que las autoridades tuvieran que inspeccionar toda la aeronave, la zona de carga y la respectiva evacuación de todos los viajeros de la aeronave.

Otros portavoces internacionales aseguraron que los pasajeros tuvieron que someterse a nuevos controles de la Administración de Seguridad en el Transporte y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.