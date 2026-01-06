Lucho Díaz hizo explotar El Campín: la Tricolor ya gana 2-0 ante Costa Rica

La Selección Colombia encontró rápidamente el camino al segundo gol gracias a la presión alta que viene implementando Néstor Lorenzo. En una salida de Costa Rica, los jugadores de la Tricolor recuperaron la pelota cerca del área rival, aprovecharon el error defensivo y dejaron servido el balón para Luis Díaz, que no perdonó frente al arco.

Gol de Lucho Díaz contra Costa Rica en El Campín

Lucho Díaz definió con categoría y puso el 2-0 al minuto 22, desatando la celebración de los miles de aficionados presentes en El Campín.

El tanto de Lucho confirmó el gran inicio de partido de Colombia, que ya se había adelantado en el marcador gracias a Davinson Sánchez.

Con intensidad, recuperación rápida y efectividad en ataque, la Tricolor muestra una de sus mejores versiones en este duelo de despedida antes del Mundial 2026.

El Campín respondió con una ovación para Luis Díaz, uno de los jugadores más queridos por la afición y una de las principales cartas de la Selección para la cita orbital.

Colombia gana en El Campín en su despedida

La Selección Colombia encontró rápidamente la recompensa a su buen inicio de partido frente a Costa Rica. Antes de viajar al Mundial, Dávinson Sánchez fue el encargado de abrir el marcador y encender la fiesta en el estadio El Campín de Bogotá.

El defensor central apareció en el minuto 17 para marcar el 1-0 parcial y desatar la celebración de los miles de aficionados que acompañaron al equipo de Néstor Lorenzo en su último compromiso en territorio colombiano antes de la Copa del Mundo.

La jugada nació tras una acción de pelota quieta en la que Colombia volvió a demostrar una de sus fortalezas. Dávinson ganó en el área rival, se impuso entre los defensores costarricenses y envió el balón al fondo de la red para romper la igualdad. El zaguero celebró con euforia junto a sus compañeros mientras las tribunas de El Campín explotaban de emoción.