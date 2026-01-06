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Lucho Díaz hizo explotar El Campín: la Tricolor ya gana 2-0 ante Costa Rica

La Selección Colombia golpeó otra vez: Lucho Díaz marcó el 2-0 frente a Costa Rica en El Campín

Noticias RCN

junio 01 de 2026
06:34 p. m.
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La Selección Colombia encontró rápidamente el camino al segundo gol gracias a la presión alta que viene implementando Néstor Lorenzo. En una salida de Costa Rica, los jugadores de la Tricolor recuperaron la pelota cerca del área rival, aprovecharon el error defensivo y dejaron servido el balón para Luis Díaz, que no perdonó frente al arco.

Gol de Lucho Díaz contra Costa Rica en El Campín

Lucho Díaz definió con categoría y puso el 2-0 al minuto 22, desatando la celebración de los miles de aficionados presentes en El Campín.

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El tanto de Lucho confirmó el gran inicio de partido de Colombia, que ya se había adelantado en el marcador gracias a Davinson Sánchez.

Con intensidad, recuperación rápida y efectividad en ataque, la Tricolor muestra una de sus mejores versiones en este duelo de despedida antes del Mundial 2026.

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El Campín respondió con una ovación para Luis Díaz, uno de los jugadores más queridos por la afición y una de las principales cartas de la Selección para la cita orbital.

Colombia gana en El Campín en su despedida

La Selección Colombia encontró rápidamente la recompensa a su buen inicio de partido frente a Costa Rica. Antes de viajar al Mundial, Dávinson Sánchez fue el encargado de abrir el marcador y encender la fiesta en el estadio El Campín de Bogotá.

El defensor central apareció en el minuto 17 para marcar el 1-0 parcial y desatar la celebración de los miles de aficionados que acompañaron al equipo de Néstor Lorenzo en su último compromiso en territorio colombiano antes de la Copa del Mundo.

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La jugada nació tras una acción de pelota quieta en la que Colombia volvió a demostrar una de sus fortalezas. Dávinson ganó en el área rival, se impuso entre los defensores costarricenses y envió el balón al fondo de la red para romper la igualdad. El zaguero celebró con euforia junto a sus compañeros mientras las tribunas de El Campín explotaban de emoción.

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