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Edmundo González pide nuevas elecciones en Venezuela para lograr “democracia real”

El excandidato presidencial venezolano pidió desde su exilio en España la necesidad de unas nuevas elecciones.

Edmundo González presidente electo Venezuela
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

junio 01 de 2026
05:23 p. m.
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Edmundo González Urrutia, considerado por la oposición como presidente electo en los cuestionados comicios de 2024, reiteró desde su exilio en España su apoyo a la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales para alcanzar una “democracia real”.

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El antiguo diplomático de 76 años respaldó a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien exige una votación libre tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una operación militar estadounidense.

Respaldo a Machado y llamado a la unidad

En un video difundido en redes sociales, González Urrutia afirmó: “Hace pocos días en Panamá, María Corina Machado y las fuerzas democráticas de Venezuela se reunieron con un solo propósito: la libertad de Venezuela. Estamos juntos, unidos en la misma hoja de ruta hacia el mismo destino”.

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Machado, por su parte, expresó su “determinación” de negociar una transición democrática con el gobierno interino de la Venezuela pos-Maduro para lograr una elección “libre, transparente y soberana”.

González Urrutia fue candidato en lugar de Machado en las elecciones del 28 de julio de 2024, de las que la oposición denuncia fraude y reivindica su triunfo. Tras una orden de arresto en su contra, se exilió en España en septiembre de ese mismo año.

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Críticas al proceso electoral y compromiso opositor

El opositor insistió en que “el mandato del 28 de julio es de Venezuela. Yo soy su custodio, no su dueño, y como custodio mi compromiso es hacer todo lo que esté en mis manos para que ese mandato se convierta en libertad real, en democracia real”. Machado reaccionó en X calificándolo como “un hombre noble y coherente” y aseguró que la Venezuela libre “lleva su nombre impreso en el corazón”.

Maduro fue proclamado vencedor sin que el ente electoral publicara las actas detalladas, alegando un jaqueo de sus sistemas. La oposición asegura que ganó las presidenciales y presentó copias de más del 80% de las actas de votación, documentos que el chavismo desestima. González Urrutia concluyó: “Reconocer la necesidad de un proceso electoral presidencial para mí es honrar la voluntad de todo un pueblo que quiere libertad”.

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