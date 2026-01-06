Policía explica por qué no debe escanear estos QR encontrados en su vehículo

Los falsos comparendos con códigos QR se han convertido en una modalidad de estafa que busca engañar a conductores mediante supuestas notificaciones de tránsito dejadas en vehículos estacionados.

RELACIONADO Advierten a conductores en Colombia por dura multa que la puede causar el copiloto o acompañante

La advertencia surge luego de que se identificara el uso de folletos, volantes o stickers con códigos impresos que aparentan ser comunicaciones relacionadas con infracciones de tránsito.

¿Cómo operan los falsos comparendos con códigos QR?

La modalidad consiste en aprovechar la apariencia de una notificación oficial para generar confianza. El objetivo es que los ciudadanos escaneen el código QR para consultar o solucionar la supuesta infracción.

Sin embargo, al acceder a estos códigos, las víctimas podrían ser dirigidas a páginas o enlaces maliciosos diseñados para obtener información personal, bancaria y financiera. También existe el riesgo de que otros archivos sensibles sean comprometidos y posteriormente utilizados para extorsionar a las personas afectadas

Las autoridades recalcaron que ningún comparendo emitido por una autoridad de tránsito es impuesto mediante documentos informales adheridos a vehículos que incluyan enlaces desconocidos o códigos QR sospechosos.

¿Cómo evitar una estafa mediante códigos QR?

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar escanear códigos QR de origen desconocido y verificar siempre la autenticidad de enlaces o códigos antes de acceder a ellos. Asimismo, cualquier consulta relacionada con comparendos debe realizarse únicamente a través de canales oficiales.

También se recomienda activar la autenticación de doble factor de seguridad en redes sociales y correos electrónicos, una medida que puede reducir el riesgo de pérdida de cuentas en caso de que información de acceso sea comprometida. De igual forma, se aconseja no suministrar datos confidenciales en sitios web desconocidos.