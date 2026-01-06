Carlos Vives llega con ‘La Barra Incondicional’ para apoyar a la Selección Colombia

El mundo entero se está preparando para el inicio de la Copa del Mundo 2026 con el que equipos de todo el planeta se enfrentarán por un mismo objetivo que tiene soñando a millones de aficionados.

Por supuesto, todos los colombianos ya están listos para unirse en una misma voz y alentar a la “tricolor” por medio de himnos clásicos que artistas como Carlos Vives ya han construido en su honor.

El cantante hizo oficial el lanzamiento de ‘La Barra Incondicional’ con la que busca que todo el país se una en una por medio de tres canciones inspiradas en algunos de sus más grandes éxitos musicales.

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Carlos Vives presenta ‘La Barra Incondicional’

Gaira Música Local, el sello discográfico de Carlos Vives, en una alianza sin precedentes con La Federación Colombiana de Fútbol y “La Fiebre Amarilla”, la barra más representativa e icónica del fútbol colombiano, estrena hoy en plataformas digitales “La Barra Incondicional”: una trilogía de cánticos futboleros que convierten la pasión de millones de hinchas en un himno colectivo de identidad nacional.

Los cánticos están inspirados en tres de los éxitos más queridos del repertorio de Carlos Vives: “Fruta Fresca”, “La Tierra del Olvido” y “Pa’ Mayté”, reinterpretados con la energía y la voz colectiva de “La Fiebre Amarilla”, junto a los artistas del sello María Fuell (Pasto), Estereobeat (Santa Marta) y Ciegossordomudos (Bogotá).

La iniciativa surge de una visión compartida y es reconocer en el fútbol y la música dos de las expresiones culturales con mayor capacidad para reunir a los colombianos alrededor de una misma pasión.

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Carlos Vives canta en la despedida de la Selección Colombia

Hay gran furor entre la titánica hinchada de la “tricolor” ante su partido denominado como “La Recta Final” de la Selección Colombia, donde se enfrentó en encuentro preparatorio y de despedida contra Costa Rica, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dicho espacio llenó de emoción a los fanáticos del samario, pues El Campín se permeó de alegría con la presencia de Carlos Vives, quien presentó oficialmente ‘La Barra Incondicional’ con un show lleno de color, entusiasmo y furor por el futuro del equipo de todo un país.