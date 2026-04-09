Reconocida estrella de la actuación murió en las últimas horas: esto se ha informado

En Londres hay una gran consternación debido a que este 4 de septiembre murió uno de sus actores más queridos y famosos.

Richard O'Sullivan, que nació el 7 de mayo de 1944 en Chiswick y comenzó a actuar en 1953, cuando tan solo tenía 8 años, falleció en Brinsworth House, la residencia en la que vivía, está situada en Twickenham y se creó para albergar a artistas retirados.

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Hasta el momento, los familiares de Richard O'Sullivan no han informado las causas exactas de su muerte, pero el importante actor sufrió un accidente cerebrovascular en el 2003 y desde esa época tuvo que enfrentar secuelas físicas.

La muerte de Richard O'Sullivan, que tenía 82 años, fue confirmada por Royal Variety Charity, la organización que está a cargo de la residencia en la que vivía.

Este fue el sentido comunicado que se difundió tras la muerte de Richard O'Sullivan, el reconocido actor de Londres

En un comunicado oficial, la organización Royal Variety Charity explicó cómo fueron las últimas horas del actor Richard O'Sullivan y exaltó su trayectoria.

"La organización benéfica Royal Variety Charity lamenta profundamente anunciar el fallecimiento del legendario y muy querido actor británico Richard O'Sullivan. A sus 82 años falleció en paz, rodeado de su familia más cercana en la residencia de ancianos Brinsworth House, poco después de las 6 de la mañana del viernes 4 de septiembre, donde había residido felizmente durante los últimos 23 años", se informó.

"Richard tuvo una carrera extraordinariamente variada y exitosa que abarcó desde ser actor infantil, apareciendo en su primera película ("The Yellow Balloon", en 1953) y, posteriormente, participando en la producción de Sir Peter Hall de "Love's Labour's Lost", en el Royal Shakespeare Theatre Stratford, en 1956", se agregó.

Además, la organización Royal Variety Charity manifestó que James, el hijo de Richard O'Sullivan, está eternamente agradecido con los mensajes de afecto, pero desea privacidad para enfrentar este momento de luto.

La influencia de Richard O'Sullivan en la actuación

Durante su trayectoria, Richard O'Sullivan se consolidó como uno de los mejores actores de las comedias de televisión de Londres.

Fue así como trabajó en proyectos como: